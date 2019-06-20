一張圖表可看出長榮航勞資雙方的歧見。(圖表/長榮航提供)

長榮空服員今(20)日與資方1個多小時協商破裂，2小時後即突襲罷工，引起外界嘩然，旅行社和旅客更成為無辜受害者。長榮航空勞資無法達成協議，到底歧見為何？外界大多霧裡看花，一張圖表列雙方8個爭執點，立刻一目瞭然。

一、工會訴求「日支費應調高到每小時新台幣150元，非會員不得比照適用」。

長榮航空回應，現行日支費足夠，但長榮航空有意願提升勞動條件，並提出飛安服勤獎金增加收入，工會也可提出其他方案，長榮航空也願意進一步討論，但不同意禁搭便車。

二、工會訴求「東京、北京、金邊、胡志明、哈爾濱、瀋陽、呼和浩特等9條航線改為過夜班」。

長榮航空回應，東京BR198冬季過夜，其餘月份已有自願專飛方案；北京雷雨季（6-8月）與跑道歲修月份過夜；呼和浩特與哈爾濱已安排2組組員輪流執勤；瀋陽2019年起冬季執行2組組員輪流執勤；金邊已採取自願專飛方案，上述派遣方式已優於業界。

三、工會訴求「開放空服員工會參與會員的人評會等懲處機制，並有發言及表決權」。

長榮航空回應，當事組員得邀請1位陪同代表（長榮航空空服員）擔任觀察員，可提供當事人建議，隨時與當事人討論，由當事人在會議中發言。

四、工會訴求「開放勞工參與公司治理，提供經營必要資訊。例如工會參與推派獨董或增設勞工董事」。

長榮航空回應，要求勞工董事有法律問題，無法由公司單方面同意設立；比照機師工會，每月固定勞資會議，每季工會與董事長會面，每半年檢討空服員現行班表。

五、工會訴求「國定假日出勤應給付2倍工資」。

長榮航空回應，旗下空服員已經是勞基法第84-1的工作者（俗稱責任制），已排除勞基法第37條有關國定假日的適用，因此無國定假日出勤應給付雙倍薪資的問題。

六、工會訴求「各航班派遣外籍組員不得超過2人」。

長榮航空回應，為兼顧服務品質，會依照各航線外籍乘客調整各航班本、外籍組員人數，長榮航空為國際性企業，不應違反平等原則而有本外籍差異。

七、工會訴求「給予工會理監事、會員代表會務公假」。

長榮航空回應，比照機師工會，願給予空服員職業工會的理監事（8位以內），每年每位可申請25天的會務假。

八、工會訴求「變更空服員現有勞動條件與工作規則應事先與工會協商」。

長榮航空回應，在不牽涉公司的管理權責之下，與空服員工作相關的議題，未來皆可透過與公司建立的溝通平台提出意見，進行溝通。

(中時電子報)