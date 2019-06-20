陳菊與卓榮泰探視絕食超過一個月的黃華

總統府前國策顧問黃華自5月19日起，在台北火車站大廳設立絕食據點，希望催生「台灣共和國」；總統府秘書長陳菊及民進黨主席卓榮泰前往探視；陳菊被問到會幫總統？她說，「當然當然，我是民進黨黨員，當然會幫自己總統。」媒體追問，「最近有沒有見到你的『三八兄弟（賴清德』？」陳菊低調說，「謝謝。」

黃華絕食期間前副總統呂秀蓮、前行政院長賴清德等曾前往探視，前總統陳水扁日前也為此在「新勇哥物語」發文，每天除飲用牛奶、果汁與飲水之外，不吃任何食物；陳菊跟卓榮泰下午前往探視。

被問到是第一次來嗎？陳菊說，她是最近看到朋友臉書才知道黃華絕食。

媒體追問卓榮泰，最近有跟賴前院長聯絡？卓說，有保持聯絡 ，互相關心，賴還在休息當中 ，因為真的很累。

至於蔡總統有說要跟賴見面？卓說，他們會聯繫；至於聯繫沒他不知道。

昨天民進黨中執會通過提名蔡英文總統參選2020總統，接下來不分區立委名單會和蔡總統討論嗎？卓榮泰表示，跟很多人都有討論，過去參與討論的人都有經驗，會跟他們請教。

至於黃華已絕食超過一個月，賴清德已來探視過，卓榮泰與陳菊今天第一次來；卓榮泰說， 應該早一點來關心，最近事情太多，昨天處理完黨內事情，上週六已經黨副秘書長郭昆文來探視了。

卓表示，他們很佩服黃的決心 ，但是這議題要集體從長計議，不是一招一夕的事情。

陳菊與卓榮泰不斷和黃華握手。 卓說，要一步一步走下去，總是得要活跳跳，大家可以商量一下，「你也知道之前黨內事情很多，改天揪你來中央黨部，大家來討論，比較好。」 陳菊也在一旁接著說，是啦是啦，不要都沒吃東西，這個目標不是一天可以達成的。

(中時 )