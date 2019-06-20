美新任代理防長埃斯培在大西洋理事會的發言

美國代理國防部長夏納漢(Patrick Shanahan)因家暴案而在真除前辭職，美國總統川普也迅速宣布由現任陸軍部長埃斯培(Mark Esper)接替代理防長。在任職川普政府後，埃斯培曾多次發表對中國大陸與俄羅斯的強硬國防策略，分析人士也因此認為在華盛頓與北京爭執愈發激烈之際，埃斯培出任代理防長對北京絕對是個壞消息。

埃斯培畢業於西點軍校，曾在美國陸軍著名的101空降師任連長，後來轉入維吉尼亞和華盛頓州的國民警衛隊任職，還曾在小布希政府擔任國防部副助理部長。2007年退役後進入著名軍火承包商雷神公司擔任對美國軍方的遊說工作。他與一生服務於軍中的前任防長馬蒂斯(Jim Mattis)完全不同，馬蒂斯軍中資歷極深，對國防事務小心謹慎，也因此無法在川普政府久任其職。而埃斯培年紀輕輕就轉入民間軍火商者擔任對政府遊說工作，國防與戰爭對他是門生意，高調的鷹派言論正符合軍火商的利益。過去由軍火商轉任官職者多屬鷹派，軍火工業資助的智庫也以強硬的鷹派路線居多。這次埃斯培出線當然與其鷹派立場有關，如同前幾任防長一樣，他們都是鷹派總統挑選出來的幕僚。

《華盛頓觀察家報》(Washington Examiner)指出，埃斯培出掌五角大廈對中共不是個好消息，他在大西洋理事會上發言時曾主張以美國為首的聯盟來建構新的國際秩序時特別強調與中共的對立關係。他說，美國需要與聯盟成員共同建構防禦力量，形成軍事聯盟讓獲勝機率大增。太平洋是個廣闊水域，戰爭可能發生在任何地方──包括第一島鏈或第二島鏈──沒有人可以預料衝突發生的地點，希望這種事不要發生，但中共並不這麼認為。

埃斯培解釋說，必須確保美國最親密的盟友有強大戰力可以與我們並肩作戰，才能對抗中共和俄羅斯。如果要在太平洋戰爭中擊敗中共，就必須摧毀中共在南海島嶼建造的軍事設施，一旦這些設施能在美國航母與空軍轟炸機之前就先解決掉，美國海空軍就能專心對付中共的彈道導彈與其海空軍。這是制勝之道，很不幸地，它很快就會發生。

路透則以「長年關注中國的老兵」來形容埃斯培，今年4月他在眾議院軍事員會的聽證會上指出，長遠來看，中共是美國最大的挑戰。但是美國卻到現在才意識到中共正在與美國進行戰略競爭，這已經有點遲了。他自上世紀90年代就開始關注中國大陸，包括中國大陸問題、如何與中共競爭等等，20多年來累積了各種基礎知識，對中國大陸已經有他自己的一套看法。

(中時電子報)