高雄市長韓國瑜重視都市更新問題，近期市政會議聽取都發局專案報告，指示都發局加速推動都市更新及危老屋重建工作，並擇定重點地區加速辦理。高雄市都發局20日說，評估盤點出11處較具有都更潛力的老舊社區，列為優先輔導都更得地區。

都發局長林裕益表示，為因應鐵路地下化後的沿線景觀衝擊問題，目前已針對台鐵左營站到鳳山站之間，沿線15.37公里兩側各約300公尺廊帶，總計812公頃的街廓，並評估盤點出11處較具有都更潛力的老舊社區，將列為優先輔導都更之地區。

預定今年7月以後，都發局將協請當地里長 徵詢社區意願，如有意願，市府即結合都更專業輔導團隊，走入社區進行說明會，並提供都更相關法規資訊及補助獎勵措施。

高雄市區長期以來受縱貫鐵路阻隔切割，影響都市整體發展，鐵路地下化以後，正是推動都市更新的契機。原鐵道地面層約71公頃路廊，目前正由市府水利局及工務局分段興建「綠園道」，全線完成後，將成為市民休憩、 綠意的生活空間。

林裕益強調，隨著鐵路地下化及綠園道逐漸完工，也凸顯出鐵路沿線兩側的城市景觀問題，原鐵路沿線旁，不少住宅商家的後院變門庭，老舊破敗建築將嚴重衝擊城市街景，實在有必要優先鼓勵辦理都更，營造高雄城市新風貌。

(旺報 )