TIME MAKER

你是金犢世代的

變種創意人

你不僅懂創意

還身懷不同絕技

以一擋百

你正在拯救

瀕臨絕種的創意

也在為這世界

留下你的新創意足跡。

2019時報金犢奬，共吸引了全球1148所高校、百萬青年的關注。本屆報名件數創新高，全球共有61109件優秀的作品報名，為鼓勵企業多元的命題，以及金犢獎全球化的發展，大會增設區域獎項。兩岸第一階段評審在台北、北京接連評選入圍作品，於6/14-6/19至成都全球總決審，將選出金銀銅最佳新銳奬及金犢最大奬金12萬得主等獎項。

本屆共有15家合作企業夥伴參與題目，收件數突破以往。參與的合辦單位有:米菲多媒體媒體股份有限公司、莆田市湄洲島國家旅遊度假區管理委員會、醒吾科技大學、永和豆漿、台南學甲慈濟宮、成都市人民政府，南寧昆侖關戰役遺址保護委員會、南寧市人民政府臺灣事務辦公室，平潭綜合實驗區金融創新服務中心有限責任公司、統帥電器、掌閱科技股份有限公司、智利水果出口商協會（ASOEX）及智利櫻桃、旺旺集團、旺仔旺鋪等; 創作題目多元，涵蓋形象設計、公益廣告、以及包括平面、海報、動畫、電視、網路、廣播類廣告設計，以及指定命題的公共藝術、APP、創業計劃、文創商品設計、AR/VR的技術應用，以及成為微商代理的旺鋪CEO等。

本屆頒奬典禮於6/22(六)在新北市政府三樓多功能集會堂盛大舉行，掌握最新開奬實況2019/6/22(六) 14：00，中時電子報現場網路直播，主播張雅婷、簡至豪和眾藝人網紅將帶領各位同學同步揭曉，敬請準時收看。

(中時電子報)