每一年在臺東鹿野高臺舉辦的臺灣國際熱氣球嘉年華已經成為代表臺灣節慶活動的一個代表標誌，不僅是參加的國內外熱氣球造型球一年比一年多，九年來更累積了數百萬來自各國的旅人遊客慕名前來，讓臺東暑假變得精采而熱鬧；今年「2019臺灣國際熱氣球嘉年華」在民眾千呼萬喚始出來的期盼中即將在6月29日至8月12日共計45天在台東鹿野高台熱鬧燈場。今年將以【幸福長九(久)。夢想童樂園】為主題，並以【幸福久久-九大活動】將鹿野高台打造充滿「幸福、童趣」的熱氣球派對。

特別邀請在世界各地廣受大家喜愛的明星造型球。(台東縣政府/提供)

喜歡可愛逗趣的國內外造型球的球迷們千萬不要錯過，2019臺灣國際熱氣球嘉年華將特別邀請在世界各地廣受大家喜愛的明星造型球，有最受小朋友歡迎的【海綿寶寶】、陪著60年代的朋友一起長大的【藍色小精靈】、彼得鸚鵡海盜、日本惠比壽、三隻小蜜蜂等都將在臺東鹿野高臺齊聚一堂各展英姿，另外正值2019豬年的到來，也邀請了可愛又療癒【豬農夫】與【墨鏡小豬】跟著豬年出生的朋友一起打造三隻小豬奇遇記；當然別忘了臺灣觀光大使「喔熊隊長」及全聯「福利熊」也將在鹿野高臺來一場「熊熊遇見你」的快樂時光，世界各地高達40顆廣受大家喜愛的明星造型球，將同聚在2019年臺灣國際熱氣球嘉年華讓民眾大飽眼福。

在遼闊的大草皮欣賞著五彩繽紛的造型球，一起備好墨鏡陽傘野餐墊加入【熱氣球野餐日】的行列。(台東縣政府/提供)

而歷年來詢問度最高的熱氣球光雕音樂會也將挑戰不一樣的臺東，除了延續歷年場地－鹿野高臺、三仙臺、池上大坡池、太麻里曙光園區及知本溫泉區之外，也將首次挑戰擁有國家級大自然風貌的【綠島】進行一場結合夏夜銀河星空的熱氣球光雕音樂會，而除了三仙臺及太麻里曙光園區之外，曙光熱氣球光雕音樂會也將首次開拔到大武鄉【大武濱海公園(臺九線437K)】在廣闊的海天一線間迎接太平洋曙光。自6/29日起連續九場的熱氣球光雕音樂會絕對精彩可期，場場不同特色的熱氣球光雕音樂會將讓臺東沉浸在熱氣球與臺東最美景點結合下的精采的演出，而九場光雕音樂會也將眾星雲集，由玖壹壹、邵雨薇、告五人以及來自臺東大武鄉的嘻哈金童BCW將帶來精采演出之外，此外更邀請了臺東在地知名特色表演團體為每一場光雕音樂會呈現視覺及聽覺的完美享受。

一票難求的「熱氣球繫留體驗」更是臺灣國際熱氣球嘉年華的重頭戲，從6月29日開始至8月12日每天分上午場和下午場兩個時段，時間分別為上午5:30-7:00，下午17:00-19:00；除了俯瞰大地的繫留體驗之外，同時也將展出各國明星造型球。邁向第九年的活動將加入更多全新的元素，除了滿足親子們的【熱氣球遊樂園】，更加入情侶們不容錯過的【愛情主題日】及【熱氣球星空咖啡廳】，讓前來參加的朋友們可以在鹿野高臺喝著咖啡遠眺幸福。

在遼闊的大草皮欣賞著五彩繽紛的造型球，首當其衝的便是美食的陪伴，讓我們一起備好墨鏡陽傘野餐墊加入【熱氣球野餐日】的行列，獨具臺灣風味在地美食的【熱氣球市集】等也將依序展開，讓2019臺灣國際熱氣球嘉年華讓遊客能享受全方位白天與夜晚的遊憩體驗，今年還等什麼，幸福感動指數破錶的2019台灣國際熱氣球嘉年華，錯過就等明年囉。

幸福感動指數破錶的2019台灣國際熱氣球嘉年華。(台東縣政府/提供)

(中時電子報)