野外車震或許有不同刺激，但是畢竟場所特殊，還是可能引發意外騷動。一對美國大學生情侶上山車震，最後竟落得全裸被警包圍、「排檔桿」從車內晃到車外，上銬帶走。原來他們歡愉聲太過激烈，過路登山客以為發生綁架、性侵事件，報警處理，這對情侶也落得狼狽下場。

有美國PTT之稱的論壇「Reddit」，上月出現這樣一篇文章，一名大學生表示，他和女友各自與父母同住，某日吃完飯後想做愛做的事，於是開車到他們常去的小山上玩車震。據三立新聞報導，這對大學情侶以為山上沒什麼人，自然「暢快享受」，不料辦事到一半，車外傳來嘈雜聲，更突然聽見一聲大喊：「舉起手，把門打開！」

男大生將門打開後，赫然發現5名警察拿槍指著他和女友，他在全裸的情況下，被上銬押進警車，「排檔桿」也在警察面前晃來晃去，不過警察後來還是給男大生一條毯子。

原來，有登山客聽見這對情侶發出的聲響，以為發生綁架、性侵案，趕緊打電話報警，警方也才大動作出擊。幸好最後誤會釐清，男大生與女友都被釋放。

(中時電子報)