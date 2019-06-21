根據最新國際調查顯示，各國民眾認為與10年前相比，美國已淪落到與俄羅斯、沙烏地阿拉伯、以色列、伊朗並列流氓國家，如今只想運用自身影響力作惡，更別談上行善。

英國「衛報」報導，倫敦國王學院政策研究所（Policy Institute at Kings College London）委請英國市調組織「易普索莫里」（Ipsos MORI）進行民調，訪談24國約1萬7000名成年人。調查顯示，31%的受訪者認為伊朗是最可能藉影響力使壞的國家，其餘依序為俄國25%、沙烏地25%、以色列24%，以及美國的22%。

各國受訪民眾認為加拿大、德國和聯合國被認為是最可能運用國際影響力行善者。37%的受訪者認為加拿大會藉影響力做好事、35%認為是聯合國、32%認為是德國。

另有超過36%的各國受訪民眾認為，即便會損害經濟，他們的國家仍應只與人權紀錄良好的國家往來貿易；但也有33%的人認為，只要能有助經濟，可以和任何國家往來貿易，不必管人權紀錄好壞。

有過半數（53%）的各國受訪者認為，他們國家的軍隊應將避免平民死傷置於國家利益之前，僅14%的受訪者不同意。有51%的受訪者表示，即使會侵犯主權，各國也應介入以阻止戰爭罪行。

現任國際救援委員會（International Rescue Committee）主席、前英國外交大臣米勒班（David Miliband）表示，這項調查顯示當自由民主長年衰退下，全球大部分人仍尋求對人權和全球參與的承諾；然而讓人驚訝的是，大家居然把美國降到跟俄國同一貨色，是全球的擾亂者。他同時也批評，當部分國家遵守二次大戰後成形的國際法，而有些國家則視國際法是給「笨蛋去遵守的」。

(中時電子報)