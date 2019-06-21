儘管勇士明星前鋒杜蘭特在今年總冠軍賽G5遭逢阿基里斯腱撕裂，下季恐將提前報銷，不過《ESPN》資深記者沃納洛斯基卻帶給他一個好消息，因為沃神搶先爆料，杜蘭特目前只考慮勇士、尼克與籃網，這3隊也都給他頂薪合約！

「最近我被告知，杜蘭特目前處於仔細思考去留階段，暫時放下傷病，全力思考未來選擇，」沃神表示，「對他而言，可跟勇士簽下5年2億美元以上合約，那將帶給他完全保障，也讓他額外考慮續留，不過尼克和籃網仍保競爭機會。」

「反正不管杜蘭特留在勇士或是離開，始終還有追逐者，」沃神補充，「仍有球隊願意給他頂薪合約，尤其是給他決定合約形式權力的情況下，這一點沒有改變，他們都預估杜蘭特將是一名非常昂貴的病號，起薪至少3800萬美元以上。」

看來杜蘭特接下來一整年時間，都可以安心養傷了，只是當前他將牽動整個自由市場走向，特別是他的好友厄文，還在等待杜蘭特承諾兩人同去尼克或籃網打球，所以杜蘭特很可能是最先做出決定的球星，接著就看他如何取捨了！

(中時電子報)