桃園市空服員職業工會昨(20)日下午4時起，針對長榮航空發動罷工。正在貝里斯出訪的交通部長林佳龍決提前返台。對林佳龍兼程趕回國內處理長榮航空罷工事宜，網路名人朱學恒原本要讚許林佳龍認真，但突覺不對。他問：「交通部長在知道國籍航空有罷工危險時，為何跑去貝里斯拚外交呢？這不是外交部長的工作嗎？」。

據了解，林佳龍是在18日深夜啟程，經美國轉機到中美洲東海岸的友邦國家--貝里斯，代表中華民國慶祝兩國建交30週年。林佳龍本次行程預計簽署台灣、貝里斯兩國觀光合作意向書及郵政合作備忘錄，並與貝國總理巴洛、交通暨救災部長卡斯卓、觀光暨民航部長赫瑞迪等貝國政府高層會晤。

但林佳龍早就知道長榮航空員工可能發動罷工，竟跨洋到貝里斯拚外交。難怪，朱學恒質疑政府部會職責亂了套？疑問「這不是外交部長的工作嗎？」前新北市長朱立倫亦在臉書表示，長榮空服員與資方歷時兩年多，超過二十次的協商.....政府有沒有盡到責任，難道一點預警能力都沒有？是刻意還是無能？交通部長還在貝里斯「拚外交」，難道是要外交部長來解決長榮爭議？

對民進黨政府亂了套，網友也調侃表示：「從來不指望蔡政府有能力解決勞資糾紛。因為一上台時蔡總統就已經挑明勞工有問題自己找老闆，不要事事想靠政府？但别忘了政府領的薪水是納稅人的錢，就有義務替老百姓解決問題。無能的人，只會找各種理由推卸責任。」

(中時電子報)