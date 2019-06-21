在蔡英文、郭台銘兩大勢力夾擊下，幾度面臨死亡交叉壓力的韓國瑜，何以能打斷手骨顛倒勇？只能說，黑韓部隊在撲殺政敵的同時，一旦殺紅眼到忘了自己已站到了民意對立面，即使能逞一時口舌之快洗臉韓國瑜，但也註定會是成也黑韓，敗也黑韓。

▲處處指教 連呼吸都有錯

隨國民黨總統初選民調逼近，府院黨加郭台銘對韓國瑜的「指教」，其偏激程度，以玩笑話來說，幾乎就是到了「連呼吸都有錯」的地步。或許，對蔡政府乃至於郭台銘而言，「黑韓」或許是目前唯一想得到能抑制政敵擴張實力的辦法，問題是，就下手力道及切入角度來說，顯然都已犯了不小的錯誤。

首先，在力道部分，韓國瑜從去年就職以來，民進黨政府有哪一天曾停止對他開火？草根起家的民進黨，難道忘了台灣人總是有著同情弱勢者本性嗎？當府院黨鎖定特定人照三餐伺候，其結果就是反而塑造出韓國瑜的悲壯形象。

尤其，韓國瑜雖表態參選總統，但目前他終究仍只是個市長。結果，整個中央政府卻是傾洪荒之力圍剿，最近的「傑作」是行政院剪輯影帶醜化韓國瑜在院會打瞌睡。

▲養蚊滅韓 已超乎容忍程度

此番「黑韓」行動，已超乎台灣人能容忍的程度。當高雄人積極備戰登革熱時，卻看見蔡英文、蘇貞昌、徐國勇，笑嘻嘻地隔空對正為疫情焦頭爛額的韓國瑜冷嘲熱諷，或許政府不會承認自己是草菅人命，但這難道不就是企圖「養蚊滅韓」？反映在民調裡，可以觀察到韓國瑜在17日北上力爭對治登革熱疫情的預算，韓的民調再度衝高。

政治無外乎人性，如果政治人物為了打擊自己的政敵，可以不惜拿老百姓的生命健康當鬥爭工具，那麼，當你回過頭說自己多麼勤政清廉愛鄉土，何嘗不是極大的諷刺？

因此，韓國瑜的支持度何以能從縫隙中重新振作？一群黑韓黑過頭，真的得重新思索自己的戰術，是否已讓自己站到老百姓的對立面了。

(中時 )