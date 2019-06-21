藝人阿翔（陳秉立）和謝忻婚外情持續延燒，日前阿翔在記者會落淚道歉，坦言兩人是這一個多月以來友情才變質，但卻被網友揪出許多蛛絲馬跡，像是他們今年4月疑似一起赴日看棒球，猜側兩人友情早變質，現又有人挖出謝忻去年9月的貼文，懷疑他們更早之前就越線。

謝忻去年9月底在臉書發文，表示阿翔一大早就傳語音訊息給她，緊張問道：「你有在你家嗎？我是說你有在台北的家嗎？為什麼你家陽台有四個男的沒穿衣服站在那裡抽煙？」一番問話讓還在基隆老家睡覺的謝忻立刻嚇醒，接著阿翔還準確地告訴她住宅位置和陽台植栽的模樣，確定對方不是開玩笑後，謝忻便立刻趕回台北家。

當謝忻回家後，竟發現家中真的一團亂，似乎真的被亂翻過，但她事後又想起「妳家客廳這個樣子已經一個月了」，才驚覺原來一切都是自己造成的，並自嘲「就算真的有人闖空門，歹徒也會以為已經被闖過空門了而起了惻隱之心吧…。」

雖然是烏龍一場，但網友現在翻回貼文看，忍不住懷疑兩人當時已超越哥兒們關係，並好奇阿翔是否擁有謝忻家的鑰匙，才會提醒她家裡遭闖空門，令網友不禁多做聯想。

(中時電子報)