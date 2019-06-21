國民黨7月初將展開總統初選民調，根據旺旺中時集團民調顯示，黨內互比中，韓國瑜在各地區的支持度領先其他候選人，若採對比民調，無論與小英對決或加入柯P「三腳督」，只有在雲嘉南會輸給小英，其他地區韓都勝出。

國民黨預計7月5日至7月15日辦理初選民調，隔天宣布結果。

根據旺旺中時委託艾普羅公司所做民調，若與黨內互比，韓國瑜在各地區支持度都有3成以上或接近3成，領先黨內諸群雄，其中又以宜花東領先的幅度最大，贏過第2名的郭台銘達14個百分點。

在桃竹苗和雲嘉南地區，韓贏郭董的幅度也超過10個百分點，高屏和離島韓郭兩人差距最近，但韓也以30％支持度小贏郭董的28.7％。

若採對比民調，韓與小英對決，韓在彰化以北，贏小英的幅度都超過10個百分點，在韓「本命宮」的高屏離島，韓也以40.3％的支持度，勝過小英的35.2％，兩人差距也有5.1個百分點。

在花東更是一面倒，韓支持度54.8％，是小英26.1％的兩倍以上，只有在雲嘉南，韓以35.9％支持度，輸給小英的42％，雙方差距有6.1個百分點。

若換上郭台銘與小英對決，結果也相同，在各縣市都大勝小英，但在雲南嘉郭董輸給小英的幅度達17.4個百分點。

加入柯文哲的「三腳督」民調，韓國瑜在雲嘉南以外的地區也全都勝出，即使在柯P「本命宮」的北北基地區，韓也以38.9％的高支持度，贏過小英的25.4％和柯文哲的19.5％，雲嘉南地區在柯P加入後，韓與小英的差距則縮小為2.1個百分點。

若改由郭董與小英、柯P對陣，郭在北北基、桃竹苗仍能領先，但在中彰投和雲嘉南地區都輸給小英，在雲嘉南甚至還輸給柯文哲，在宜花東地區則以柯文哲支持度最高，其次是郭董，小英仍是敬陪末座。

(中時 )