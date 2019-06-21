長榮空服員罷工 將排班靜坐 00:182019/06/21 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市空服員職業工會20日宣布罷工，預計長期抗戰。（賴佑維攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市空服員職業工會20日宣布罷工，目前工會成員也逐一繳交識別證、護照，台胞證。（賴佑維攝） 桃園市空服員職業工會20日宣布罷工，目前工會成員也逐一繳交識別證、護照，台胞證。（賴佑維攝） 桃園市空服員職業工會20日宣布罷工，因夜間仍屬高溫，有工會成員拿起手持風扇降溫。（賴佑維攝） 桃園市空服員職業工會20日宣布罷工，舞台也已經架設。（賴佑維攝） 桃園市空服員職業工會20日宣布下午4時開始罷工，近千名工會成員集結在長榮航運大樓前，並開始繳交識別證、護照、台胞證。工會也說，將排班持續靜坐。 工會成員高喊，「長榮罷工，一定成功!」並靜坐在航運大樓門口，工會成員因舞台架設問題，也數度和資方爆發衝突，最後協調舞台架設在門口旁。 工會成員說，將參與罷工成員列為A、B、C、D、E組，目前靜坐為C、D、E組，預計21日早上10時換班。 (中時 ) #工會 #成員 #靜坐 #罷工 #工會成員 也許您會感興趣 推薦閱讀 長榮不給罷工會員優待機票 挨轟不當勞動行為 14:562019/06/17 生活 產險推全方位旅遊不便險 分散空姐罷工風險 11:342019/06/19 財經 產險推全方位旅遊不便險 分散空姐罷工風險 12:022019/06/19 財經 長榮勞資明協商 協商首條「禁搭便車條款」 20:192019/06/19 生活 長榮空服員突襲罷工 旅行公會理事長怒轟：惡劣 15:212019/06/20 生活 旅行公會不滿：強烈譴責突襲式罷工 18:222019/06/20 生活 空服員罷工全文 「盼政府看到勞工與財團資源分配的巨大差異」 19:112019/06/20 生活 700人空服員集結罷工 工會：沒有設定期限 19:012019/06/20 生活 空服員公會要搭舞台 資方拒絕數度爆衝突 20:292019/06/20 社會 火爆罷工！內勤怒嗆空服員：滾回家當媽寶 20:512019/06/20 生活 社會熱門新聞 教師揭工程弊案被失蹤 遺骸埋校操場16年 - 社會 大學生情侶車震 「排檔桿」車內晃到車外 - 社會 空服員罷工 長榮客服：空服員應該面對旅客 - 社會 - 中時 長榮空服員罷工 將排班靜坐 - 社會 - 中時 女學生主動找命理師談命理 談出一團性侵疑雲 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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