桃園市空服員職業工會20日宣布罷工，目前工會成員也逐一繳交識別證、護照，台胞證。（賴佑維攝）

桃園市空服員職業工會20日宣布罷工，目前工會成員也逐一繳交識別證、護照，台胞證。（賴佑維攝）

桃園市空服員職業工會20日宣布罷工，因夜間仍屬高溫，有工會成員拿起手持風扇降溫。（賴佑維攝）

桃園市空服員職業工會20日宣布罷工，舞台也已經架設。（賴佑維攝）

桃園市空服員職業工會20日宣布下午4時開始罷工，近千名工會成員集結在長榮航運大樓前，並開始繳交識別證、護照、台胞證。工會也說，將排班持續靜坐。

工會成員高喊，「長榮罷工，一定成功!」並靜坐在航運大樓門口，工會成員因舞台架設問題，也數度和資方爆發衝突，最後協調舞台架設在門口旁。

工會成員說，將參與罷工成員列為A、B、C、D、E組，目前靜坐為C、D、E組，預計21日早上10時換班。

(中時 )