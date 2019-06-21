新光三越信義A4廣場前黑貓MOLI和白貓MASI以方塊層疊，為綠地帶來新意。（新光三越提供）

新光三越夏季空間特展「MOLI and MASI」吸引逛街人潮駐足觀賞、拍照。（新光三越提供）

新光三越夏季空間展也發表全台限量獨家的「夏日麻吉抱一下抱枕」、「夏日愛音樂烏克麗麗」。（新光三越提供）

新光三越夏季空間展「夏日麻吉抱一下抱枕」，7月1日14日全台限量獨家預購，APP扣會員點數10點＋159元兌換。（新光三越提供）

新光三越夏季空間展「夏日愛音樂烏克麗麗」，7月1日14日全台限量獨家預購，APP扣會員點數30點＋1599元兌換。（新光三越提供）

新光三越夏季空間特展「MOLI and MASI」即日起至9月30日在台北信義新天地、台中中港店、台南新天地展開，邀來深耕台灣流行音樂、藝術創作、設計展覽，足跡遍布全球的教父級跨領域設計師李明道Akibo，全新創作黑貓MOLI和白貓MASI，Akibo說：「我的創作都從生活找靈感。」

Akibo的生活環繞「音樂、美食、好朋友」，他曾設計五月天、阿妹、伍佰、陳昇等專輯包裝；出生在美食之都台南，憑直覺找尋和享用美食；且因熱愛到綠島潛水，在當地交了不少朋友。

他喜歡每天游泳1公里充電、找靈感，很多作品都在水中構思，草圖刻印在腦中久久不忘，有時他也會有音樂靈感，上岸後沖個澡完就忘記，曾試過錄下來幫助記憶，但事後狐疑「我在唱什麼？」，好友伍佰勸勉他「音樂人跟你是不一樣的」，他也體悟到「原來人是有差別的」。

黝黑的皮膚和幽默的言談，讓Akibo很有親和力，記者曾在2013年暑假採訪他和蕭青陽合作的「I I ISLAND我我寶島」展覽，當時覺得他心裡住了一個男孩，這回當他一聽到是6年前立馬想忘掉年紀，讓人覺得有趣，原來男人也在意年紀這檔事。

15年前在兒子讀小二、小三時，他從父愛延伸創作機器人，「想做很多可愛的東西騙當時住在溫哥華的兩個兒子回來」，一開始還不敢讓許多Rocker朋友知道他作品很可愛；如今「Akibo機器人家族」勢力龐大，多了新成員MOLI和MASI後，共有近100個角色，今年台北燈節小兒子也加入他的團隊，兒子見他很多粉絲是小朋友，鼓勵他多堅持幾年，等粉絲哪天當大老闆他會賺大錢「如果其中一個變郭台銘，我想實現夢想蓋一座Akibo樂園」。

過去，Akibo機器人家族名字大多交給兒子命名，他說兒子愛貓，新成員MOLI和MASI也就從兒子的喜好延伸，他花一個晚上完成形象創作；被問到愛音樂的黑貓MOLI為何抱烏克麗麗？他妙答「抱電吉他很奇怪」，為何取名MOLI和MASI？他吐實在提案給新光三越時只叫「黑貓、白貓」，後來從潛意識中完成命名，他說兩隻貓身上的橘色服裝也可能來自潛意識中的小丑魚配色。

這次展出同步推出限量獨家商品「夏日麻吉抱一下抱枕」和「夏日愛音樂烏克麗麗」，6月28日至7月4日在北中南3店FB粉絲團留言，搶先抽「夏日愛音樂烏克麗麗」，7月1日至14日可扣會員點數加價購2款限量商品。

期間在6月22日、7月13日、8月17日、9月14日 4個5周末下午5時，還有「夏日愛音樂」活動，邀請網路超夯的4個人氣樂團，包括曾參與大陸選秀節目《中國好聲音》驚艷全場的台灣美聲女子團體「晨悠Chen Yo」、入圍第24屆金曲獎最佳樂團的「激膚My Skin Against Your Skin」、入圍第28屆金曲獎年度專輯及最佳台語專輯獎的「台客電力公司」、「信樂團」鍵盤手Tomi攜手夏琳恩打造男女雙主唱的「超音界樂團Super Tomic Sound」，呼應Akibo的「音樂、美食、好朋友」的創作概念。

(中時 )