韓市長坐摩托車驗收路平。 (韓國瑜臉書直播影片)

高雄市長韓國瑜20日晚間搭乘幕僚騎乘的機車，在街頭親自體驗網友反映路不夠平的建國路，大部分路程，他都說，「很順、很舒服」。韓粉直指，這就是為什麼我們要挺韓國瑜，並暗酸蔡英文總統是「坐在裝甲車上勘災」。

有韓粉在臉書社團「韓國瑜粉絲團」貼文指出，一些1450都攻擊韓市長，說他不是庶民總統，但庶民不庶民，是心態，能穿藍白拖逛夜市，能坐在馬路邊一碗蚵仔麵線、一盤臭豆腐，能和販夫走卒廣結善緣，這就是庶民。反之，身價億萬的「富翁」喜歡吃法國餐喝紅酒，沒有千萬名車就出不了門，再怎麼逢廟必拜學善男信女，也成不了庶民。

韓粉表示，韓市長坐在摩托車後驗收路平專案，這就是庶民！只要是庶民都知道，路平不平，機車騎士最有感，是如履平地、還是像跳曼波，路平與否，騙不了機車騎士的屁股。

韓粉還強調，這就是為什麼他們要挺韓國瑜市長的原因，是因為韓市長的所思所想、所作所為，完全和你我一樣。他不會坐在裝甲車上勘災，也不會要勞工去找老闆爭工資，更不會說勞工薪資來到5萬的渾話。

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(中時電子報)