WTA英國伯明罕網球賽20日深夜台灣一姐謝淑薇和捷克女將史崔可娃（Barbora Strýcová）合拍雙打，第一盤4：1領先時對手宣告傷退，台捷輕鬆晉級四強。

謝淑薇/史崔可娃組合是大會第2種子，兩人前天在單場賽事「化友為敵」單挑，前一場單打擊退世界前十好手的謝淑薇不幸敗下陣來，隔了一晚兩人在雙打賽事並肩作戰，面對美國亞塔沃（ Raquel Atawo）/烏克蘭琪切諾克（ Lyudmyla Kichenok）。

開賽第1局台捷聯軍就面臨3個破發點危機，但順利化險為夷，一口氣連下3局，第5局雖然又出現破發點，仍成功保發，取得局數4：1領先，這時出現傷勢的琪切諾克申請傷停，評估後宣告退賽，比賽提前畫下句點，謝淑薇/史崔可娃收下四強門票。

謝淑薇/史崔可娃將與拉脫維亞奧斯塔彭科（ Jeļena Ostapenko ）/哈薩克沃思柯柏娃（ Galina Voskoboeva）爭奪本站賽事決賽門票，對手奧斯塔彭科不但單打闖進八強，雙打也打落第3種子，台捷組合或許有場硬戰。

(中時電子報)