鑑於近期全國各地發生多起聚眾鬥毆滋事案，甚至有幾起矚目的槍擊案，造成傷亡。台北市警局中山分局21日凌晨針對轄內黑道幫派圍事的酒店擴大臨檢，由分局長楊哲昌親自領軍帶隊，除向酒店負責人宣導防制聚眾鬥毆及切勿酒後駕車等原則，並告誡業者，加強自主管理，守護治安，人人有責。

上周日中山分局員警盤查可疑車輛，一名有北聯幫黑道背景的邱姓男子，在逃跑過程中對警員開槍，所幸並未擊中造成傷亡，最後仍被警方制伏扭送法辦，起獲2把改造手槍。今凌晨警方也特別選在北聯幫圍事的酒店擴檢，嚴格要求營業場所不得有販毒、槍擊、鬥毆等違法情事發生。

楊哲昌告訴業者，若發現顧客有鬥毆滋事前兆，應立即通知警方到場查處；勿放任民眾酒後駕車，應勸導制止，代為保管鑰匙，並提供叫車服務。他也建議，應學習信義區夜店作法，裝設金屬探測門或使用手持式金屬探測器，過濾進入消費者，防範械鬥。

中山分局表示，針對街頭聚眾鬥毆事件，警方必定採取強勢作為，業者若未主動通知或加強自主管理，仍有發生鬥毆滋事，將結合第三方警政，施以高強度臨檢及取締，宣示強力執法決心。

(中時 )