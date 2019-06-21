首屆台中購物節7月10日至8月18日登場，為吸引海內外民眾來台中消費，台中市長盧秀燕24日也要與縣市首長宣傳台中購物節抽獎活動。（盧金足攝）

女力向前行，團結力量大！台中市長盧秀燕為六都中唯一女性市長，為擴大關注性平議題，號召彰化縣、雲林縣、嘉義市、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣等女性執政的縣市首長，24日將在台中市共同簽署女性權益宣言，創下政壇首度7位女性縣市長展現「暖實力」的紀錄，還要促銷農特產品拚經濟，攜手打造幸福城市。

「媽媽市長」盧秀燕24日將與彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚、宜蘭縣長林姿妙等女性首長齊聚台中簽署女性權益7大宣言，落實性別平等政策，建立友善和諧環境。

7位縣市首長簽署的女性權益宣言，包括台中市建構友善托育環境，家長放心，就業安心；彰化縣促進女性數位學習技能，消除性別數位差異；雲林縣將強化婦幼保護工作，落實婦幼安全保障；嘉義市推動婦女健康政策，增進婦女身心健康。

宜蘭縣則投入強化家庭支持，健全家庭功能，推動「國中小學免費營養午餐」政策，要讓學童有安全、健康又美味的免費營養午餐；花蓮縣重視消弭教育資源落差，落實均等教育機會，活絡經濟；台東縣以行動力拔擢女性主管，深化婦女培力，敲破女性在職場上的玻璃天花板。

女性參政擁有堅毅及溫柔的優勢，掀起施政版圖的女力浪潮，盧秀燕繼擴大邀請7縣市首長簽署「中台灣區域治理合作宣言」，象徵中台灣區域合作邁入嶄新紀元，再度登高一呼

，全國7位女性首長在台中市共同簽署婦女、婦權等相關議題宣言，女力當道，備受矚目。

7位縣市首長發揮女力拚經濟的強項，屆時將化身各縣市農特產品代言人，賣力促銷，首屆台中購物節7月10日至8月18日盛大登場，購物滿500元就有機會抽中千萬豪宅大獎，為吸引海內外民眾來台中消費，盧秀燕也要與縣市首長宣傳台中購物節抽獎活動，全民拚經濟，大家一起來！

(中時 )