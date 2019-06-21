桃園市空服員職業工會20日下午4時宣布罷工，有客服人員批評，空服員應該到機場靜坐，面對旅客。（賴佑維攝）

桃園市空服員職業工會20日下午4時發動罷工，首日共22航班、8628人受影響。長榮客服電話被旅客打爆，1名長榮客服人員接受媒體採訪時批評，為什麼罷工的工會成員，不親上火線，到機場靜坐，或者是到客服部接電話？

該客服說，現在客服本部24小時服務旅客，為了處理罷工後續旅客問題，已經變成早班的人，到晚上還在工作。他說，現在工會成員綁架旅客，影響社會大眾「請問這樣子對大家都是好的嗎？」他說，罷工的人，沒想過旅客怎麼辦，現在很多旅客的機票都沒處理完。

(中時 )