農民職業災害保險去年開始試辦上路，由於採自由納保，投保率都不高，屏東縣僅16.48％，縣府20日舉辦座談會，除了討論目前的執行狀況及困境外，也討論到現因老農居多，聽到保險要錢就不想保，唯有改採強制險，農民納入職災保險才能有成效。

農業職災保險去年11月試辦上路，半年保費只有90元，目前除了雲林縣由縣府編列預算補助農民外，其他縣市多半由農民自行負擔。雖然負擔不高，但仍影響農民納保意願，全國平均投保率僅15.44％，屏東縣稍高為16.48％，不過連有補助的雲林縣也只有28.31％。

縣府勞工處長林德輝表示，目前屏東縣65歲以上的農民占了55％，因資訊接收不易，多數農民大多維持現狀、不願改變，而且一聽到要付錢馬上拒絕，因此整體投保率偏低。如果能夠改為強制所有勞動者都投入，就能嘉惠更多農民。

縣府表示，因過去農保沒有職災保險，農民受傷了就只能自己「糊牛屎」（自行處理），現在上路試辦成效卻不佳，希望未來職災保險單獨立法後，可以納入各行各業，同時改為強制險，才能保障所有勞動者，縣府近日也會正式向勞動部提出強制納保的建議。

(中時 )