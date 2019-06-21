由台灣虎航、交通部觀光局駐大阪辦事處及阪神甲子園球場，今(2019)年第四度聯手舉辦的「台灣日(台湾デー)」活動，6月19、20日連續兩天在日本棒球聖地甲子園球場熱鬧展開，兩天活動由交通部觀光局駐大阪辦事處主任陳冠竹及台灣虎航董事長張鴻鐘接續進行開球儀式，更邀請到台灣當紅人氣樂團宇宙人主唱小玉、台灣創作才女黃小玫共襄盛舉，一同參與見證這台日熱絡交流的時刻。

而台灣虎航網紅「虎將」也首度在甲子園登台亮相，與好夥伴「Kuroro」、台灣觀光大使「喔熊」一起來為球賽應援！

以台日交流為出發點的「台灣日(台湾デー)」，今年適逢交通部觀光局駐大阪辦事處設立20週年慶，為感謝所有球迷對台灣一直以來的支持，今年球場周邊攤位活動格外豐富，6月19日有宇宙人的講座見面會，分享音樂創作及私推的台灣景點，還有來自中華職棒四隊的甜美啦啦隊員與當地球迷互動拍照。

6月19、20日在台灣虎航攤位拍照打卡上傳個人SNS，即贈送精美小禮，其他攤位則可品嘗到蔥抓餅、炸雞排、乾拌麵及珍珠奶茶冰等充滿台灣味的美食。值得一提的是，神戶市六甲山觀光設施更特別運來3噸的人造雪宣傳其「真夏之雪祭」活動，冰涼的白雪景象也為炎熱的夏日帶走不少暑氣。

除了以設攤形式宣揚台灣旅遊特色外，台灣虎航今年更邀請所有球迷來進行賽事預測，若完全猜對6月20日之贏球隊伍、雙方比分差距及阪神虎隊的全疊打支數，就有機會獲得大阪關西／岡山出發的來回機票，共計送出10張。

「台灣日(台湾デー)」兩天也大方送出100張大阪關西出發的來回機票給到球場觀賽的球迷，期望延續台灣日的美好氛圍，歡迎更多當地民眾搭乘台灣虎航來親自感受台灣濃厚的人情味並品嘗在地美食。

(工商 )