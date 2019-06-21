巴拉刈究竟該不該停用，引發正反議論。農友的大家長、農委會主委陳吉仲主張禁用，引用父親差點因巴拉刈挖到雙眼的故事，試圖自圓其說。出身農家子弟的韓國瑜夫人李佳芬，則認真與農民專研巴拉刈，試圖找出答案；誰能為農民爭取權益，相信大家心中自有一把尺。

巴拉刈議題延燒，源自韓國瑜2日出席牡丹亭公演時，自爆李佳芬在家研究農藥，因為有政策要取消農藥，造成種植蔬果的農民紛紛跳腳，她想調查農藥使用對農民有無影響，「我們能為高雄做多少，都會全力以赴。」

未料，事件傳出後，一度遭綠媒、綠營嘲諷，更有人說惡毒話「要謀殺親夫」謬論都出來瞎攪和。但其實，李佳芬出自農家子弟，從小協助務農耕作，對農藥不陌生，在外奔走公益活動之餘，也不忘關心社會底層，農民的生計。

畢竟突然將巴拉刈喊卡，對農民衝擊之大，來自雲林農業大縣的李佳芬，比誰都還要清楚，不該草率行事。韓國瑜也深諳此道理，多次在公開場合發聲，不是要掌握話語權，而是要拋出此議題，讓中央政府正視，不該貿然行事。

韓國瑜在雲林場造勢提及，農民大多挺民進黨，但近年產銷失調，綠色執政離民心愈來愈遠，農民因巴拉刈停用哀哀叫，擔心生產成本因而提高，對整個農村影響甚大，曾任北農總經理的他深知，「每1塊都是農民的血」，農民不求大富大貴，只求穩定價格、合理收入。

反觀咱們的農委會主委陳吉仲，想禁用巴拉刈，竟然搬出爹來為自己政策辯護，指稱父親曾被巴拉刈誤傷，險些失明。用此悲情故事，藉此搏版面，甚至倒果為因，也讓網友看不下去，紛紛嘲諷他「為 孝誤國」。

然而，「翻白眼議員」黃捷竟還挺得下去，直說巴拉刈具有皮膚刺激性，易造成許多暴露防護措施不全的農民嚴重的健康危害，為保障農民的健康，台灣不該繼續落後。

雲林菜農林佳新反批黃捷指控，直說「黃議員，你會因為有人都不戴套，因此染病，所以呼籲政府禁止性行為嗎？當然不會嘛！你一定是要求高雄市教育局完善性教育課程，而不會因噎廢食，呼籲禁止性行為。」一個例直接打臉身為台大高材生的黃捷。

(中時 )