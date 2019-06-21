前動植物防檢局長黃德昌在任內，幾度向長官農委會主委林聰賢諫言，不該貿然停用巴拉刈，最終理念不合，以「屆齡退休」黯然下台。黃受訪重申立場不變，去年大選農業縣市翻盤，就是不顧農民反對而失去民心，「農藥是給農民用的」，不該找理由搪塞禁用。

黃德昌說，以從事植物保護工作幾十年經驗，及在當高雄區農業改良場廠長時，也認為不該禁用巴拉刈。目前要求禁掉的，都是來自醫界、衛福部等聲音，就怕巴拉刈被當自殺工具，那是不是木炭、瓦斯、繩索通通要禁？怎不去找自殺的原因呢？

黃德昌分析，巴拉刈優勢除成本較低，符合農民效益外，對環境友善，雖然現在有主張禁用的理由是「全世界有77個國家禁止」，但反向思考有100個國家仍在用，顯見巴拉刈還是一個便宜又好用的殺草劑。

他認為，巴拉刈有警戒色、苦味劑、臭味劑、催吐劑，農藥1坪容量約1.5公升至13公升，相當大桶，要不小心喝到也不太可能；他提到，農委會主委陳吉仲指稱，其父不慎被巴拉刈噴到眼睛險瞎，但其實任何農藥噴到都會有問題。

他說，噴任何農藥時必須全副武裝，戴上護目鏡、防護衣，如果稀釋以後碰到皮膚，洗一洗也不會有什麼事，他自己年輕也不小心碰過，濺了一身，洗一洗也沒事。

「主張禁掉的都不是農民，對農業不是很內行，也不是耕種的農民！」他直說，禁止巴拉刈使得大多農民反感，當初他當局長堅決反對，但畢竟自己只是事務官，「能夠講的，我都講了」，最後只能將表訂禁用期程拉長，以時間換取空間。

外傳他主張不禁用巴拉刈，與長官理念不合才丟官。他澄清，不是被迫下台，而是屆齡滿65歲退休，但坦言「有些看法」與林聰賢不合，除了巴拉刈外，還有其他理念也不是很一致。

他說，禁用巴拉刈影響廣大農民生活，像是雲林、嘉義短期蔬菜種植之前，要先把雜草除掉，使用巴拉刈最方便，對土壤最沒影響；另外高雄、屏東一帶有9成紅豆農民，也都仰賴巴拉刈，好讓機械採收，因此農委會要搞清楚一個邏輯，「農藥是給農民用的，不是給當官的人用。」

(中時 )