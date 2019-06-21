今（21）全台依舊高溫炎熱，氣象局針對台北市、新北市、高雄市、花蓮縣及台東縣發布36度高溫警示。（林宜靜 攝）

【氣象】白天陽光強要防曬 中午悶熱多喝水

熱呼呼！今（21日）是二十四節氣的夏至，全台依舊高溫炎熱，氣象局針對台北市、新北市、高雄市、花蓮縣及台東縣發布36度高溫警示，北部體感上看40度。明日週六深夜會有新一道的梅雨鋒面接近台灣，預計在週日及下週一會影響台灣。

今日就是「夏至」了！依照二十四個節氣來看，「夏至」這天的太陽會直射北回歸線，使得北半球受光最多，所以是一年當中白天最長、晚上最短的一天。

今天全台依舊如「烤蕃薯」！太平洋高壓勢力仍強，配合西南風沉降影響下，各地大致為穩定炎熱的天氣，中午過後西半部山區及東半部地區有零星雷陣雨，請稍加留意；溫度方面，各地白天氣溫偏高，高溫約33至36度，尤其在台北市、新北市、高雄市、花蓮縣及台東縣有出現36度以上高溫的可能。

台東地區並有焚風發生的機率，應加以留意，中午前後紫外線指數易達到過量或危險級，請避免長時間在戶外活動，外出請注意防曬並多補充水份以避免中暑。

此外，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請注意航班資訊；北部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及馬祖易有8至9級強陣風，請注意。

至於民眾關心的品質，今日受西南風影響，各地大多為多雲到晴，北部近內陸地區風速較弱，較易累積污染物；夜間風速偏弱，西半部擴散條件稍轉差；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

(中時電子報)