◎中國時報

●2020總統大選，誰最有冠軍相？高雄市長韓國瑜支持度一度遭遇亂流，但《旺旺中時媒體集團》最新民調顯示，目前韓國瑜不僅在黨內穩定領先郭台銘約8個百分點；在藍綠白「三腳督」賽局中，韓國瑜遙遙領先第2名的蔡英文達11.6個百分點，若換成郭台銘，郭僅領先第2名的蔡4.9個百分點，顯示韓國瑜已擺脫亂流，穩站最勇戰將。

●桃園市空服員職業工會昨突襲罷工，造成19個航班、4000名旅客行程受影響；交通部昨晚召開跨部會應變會議，保證今日國內航線正常；國際航線，長榮航空今天共有96個航班由台灣出發，預計取消45班，維持約5成3運能，預估影響1萬5000名旅客；罷工空服員近千人徹夜靜坐。

●在蔡英文、郭台銘兩大勢力夾擊下，幾度面臨死亡交叉壓力的韓國瑜，何以能打斷手骨顛倒勇？只能說，黑韓部隊在撲殺政敵的同時，一旦殺紅眼到忘了自己已站到了民意對立面，即使能逞一時口舌之快洗臉韓國瑜，但也註定會是成也黑韓，敗也黑韓。

●鴻海董事長郭台銘自認在年青族群的支持度勝過高雄市長韓國瑜，但根據旺旺中時最新民調，國民黨內互比時，韓國瑜與郭台銘在40歲以下選民支持度旗鼓相當，約都落在25至26％；但若超過40歲以上選民，郭台銘的支持度趨緩，70歲以上掉到11.7％。

◎旺報

●大陸國家主席習近平20日抵達平壤，展開為期2天國事訪問，並與北韓領導人金正恩舉行會談。習近平表示，此行是為推動朝鮮半島問題政治解決進程而來，中方願為北韓解決自身合理安全和發展關切提供力所能及的幫助，呼籲雙方就重大問題加強戰略溝通。金正恩讚賞並願同中方共同推動半島問題取得新進展之餘，也批美方未積極回應北韓管控半島局勢的舉措。

●包括大陸國家主席習近平此次訪問北韓在內的5次「習金會」都牽動國際局勢變化。正值美朝推進「無核化」陷入僵局，中美貿易戰又打得火熱，「習金會」表面是中朝對話，但背後少不了美國的角色。一場「三國演義」三方各有盤算，究竟是習金通氣抗美，還是北韓看準老大哥間矛盾謀取最大利益，或是川普「通殺」，值得關注。

●從2018年3月至今年1月，北韓領導人金正恩共4次訪問大陸，而大陸國家主席習近平於20至21日回訪北韓，近一半年來，等同舉行5次習金會。特別的是，在2018年6月的川金一會前，金正恩兩次訪中，凸顯北京在半島問題上的影響力。今年1月金正恩也選在川金二會前訪問北京，再次證明美朝直接商議無核化無法繞過北京。而這第5次習金會勢必也將牽動半島及中美朝三方關係。

●針對大陸國家主席習近平訪問北韓，並與北韓領導人金正恩舉行會晤，中國國際問題研究院研究員郭憲綱觀察，時機點上今年是中朝建交70年，且在半島核問題上，大陸能夠起到促進相向而行的作用。除此之外，大陸改革開放40多年，北韓也盼學習大陸，進行經濟建設與適度改革。

◎工商時報

●國際美元回軟讓新台幣無視20日央行召開理監事會議，走勢如脫韁野馬，繼19日勁揚1.78角，20日盤中更一度狂飆2.68角，直攻31元價位，銀行外匯主管指出，收盤前央行疑似出手干預，讓新台幣漲勢縮減，最後以31.175元的近一個月高點作收、單日升值1.75角，成交量則爆出26.66億美元的八年半單日最大量。

●大阪「習川會」即將登場，中美兩國貿易談判主將大陸國務院副總理劉鶴及美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）將通話，並為安排中美元首這場關鍵會晤，先於大阪重啟高層貿易談判。

●長榮航空與桃園市空服員職業工會20日勞資協商破局，工會立即宣布自下午4時起正式罷工，長榮航隨即取消16個航班，21日亦將取消71個航班，將波及1.5萬名旅客，創下長榮航空成立30年來首度的罷工事件。

●行政院長蘇貞昌20日正式核定單身、婚育租金補貼試辦方案，今年11月起針對20到40歲符合條件的單身青年，提供2,600元至4,000元不等租金補貼；對新婚二年內或育有未成年子女符合條件的婚育家庭，提供3,000元至5,000元不等的租金補貼，預估總經費11億餘元，2.4萬戶受惠，試辦一年。

(中時電子報)