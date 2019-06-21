2019年首爾書展特別企劃「禁書：竹林裡的幽靈」特展展出各國禁書，並邀請作家盧載運共同參與。書展主辦單位韓國出版協會表示，雖然多數人覺得禁書跟出版檢查制度已經是歷史名詞，但是近年韓國國防部仍有針對煽動性出版品的黑名單新聞爭議，因此首爾書展想要透過這次特展，探討與反思出版自由的時代意義，在書展列出的書單中，武俠大師金庸《射鵰英雄傳》也名列其中。

台北書展基金會邀請《台灣禁書的故事》作者廖為民及郝明義為本次特展選書顧問，精選1949一1987因為實施〈戒嚴令〉而被查禁的書籍展出。展場佈置標示漢字「闢開」的裝置藝術加上鎖鏈，象徵解禁，同時韓國禁書《叛徒》字樣標示於台灣禁書展櫃旁邊，邀請書展讀者一窺台灣白色恐怖時期的禁書出版，認識台灣禁書歷史脈絡。

台北書展基金會監事郝明義表示，以往台灣禁書的理由有以下十項：一、作品有共產思想：如馬克思的著作《共產黨宣言》及《資本論》等；二、1949之後留在中國的文人作品：如魯迅的《阿Q正傳》、老舍的《駱駝祥子》等；三、在香港或海外比較和中國有聯繫的人：如金庸的小說；四、與「228事件」及台灣日治時期相關的事和人：如史明的《台灣人四百年史》；五、白色恐怖階段：在台灣擁有自由思想的人，以及其他受害者的書，例如雷震的《自由中國》雜誌和殷海光的著作。

六、得罪蔣中正及蔣經國父子的人：如作家柏楊曾經入獄，柏楊作品有《異域》等都遭查禁，以及後期江南寫的《蔣經國傳》等；七、叛逆社會體制的人：如李敖的書籍於1970年代被查禁；八、在台灣左傾思想的人：如陳映真等人，其作品《將軍族》等台灣鄉土文學作品遭禁；九、黨外以及民主運動相關的書：這些雜誌和書刊常是查禁的目標，例如《台灣政論》、《美麗島》等雜誌。十、有情色描寫，代表有傷社會風化的書：如張競生的《性史》、郭良蕙的《心鎖》等。

首爾書展現場展示台灣禁書共計兩處陳列，包括馬克思所著《資本論》、老舍《駱駝祥子》、魯迅《阿Q正傳》、雷震《雷震回憶錄》、金庸《射鵰英雄傳》、吳濁流《無花果》、江南《蔣經國傳》、張溫鷹《美麗島的歷史證言》、姚嘉文．陳菊合著《黨外文選》及張俊宏《大軍壓境》等，並細心搭配合韓文摘要說明，展區並環繞韓國及亞洲各地禁書史脈絡，供民眾瀏覽閱讀…突顯思想進步及出版自由的價值，反觀現代世界局勢下，彌足珍貴。

台灣禁書展示。（圖取自台北書展基金會官網）

(中時電子報)