經濟學人資訊社預測，若2020國民黨由高雄市長韓國瑜代表出戰，台北市長柯文哲將不參選，柯文哲對此回應說，「我一向都是讓大家出乎意料之外」。而被問到柯2020會不會出戰？民進黨北市議員高嘉瑜直指，柯P在等國民黨初選結果出來，看是否能吸收到游移選票，再評估是否參選。

高嘉瑜指出，柯P有年輕和中間選民20幾趴的支持度，這就是他的利基，如果他能再吸收淺藍跟淺綠，也就是認為他們的第一選擇未能出線的淺藍，比如國民黨支持韓國瑜、支持郭台銘的人，如果認為他們理想的候選人未能出戰，他們可能就會轉投柯P。

高嘉瑜在政論節目分析說，柯P現在就是在等這些游移的支持者，會不會到他身上，但要等國民黨7月中的初選結果出來之後，才能夠確定最後這些人會不會流到柯P身上，還是說會團結一心回到自己藍營身上或綠營身上，這就會影響柯P是否參選。因為柯P如果沒有辦法吸收到這些票。他必定會被邊緣化，參選的勝率就會變低。若他能吸收到這些游移的選票，幾乎是有機會勝選的情況之下，他當然一定要選。

(中時電子報)