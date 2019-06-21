伊朗擊落美RQ-4「全球鷹」無人偵察機瞬間

就在伊朗擊落美國海軍一架高空飛行的RQ-4「全球鷹」（Global Hawk）無人偵察機後，美國總統川普加以淡化，說這次攻擊是「失誤」，並說他「難以相信」，這是攻擊是蓄意的。而對於美國是否會對伊朗開戰，他則含糊帶過。

不過，據CNN新聞網與《商業內幕》（Business Insider）網20日報導，伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）指揮官沙拉米（Hossein Salami）說，這次「刻意」擊落是要發出明確的訊息，那就是：伊朗會反擊美國的任何侵略。

「邊界是我們的紅線，任何入侵的敵人都會被殲滅，回不了老家，」沙拉米說，「敵人唯一能做的，就是尊重伊朗的領土完整與國家利益。」他的評論強調了德黑蘭認為，這架無人機當時是在伊朗海域上空飛行的立場。

另一方面，美軍中央司令部（CENTCOM）發言人厄本（Bill Urban）則說，這架無人機當時是在國際海域上空飛行，卻「無端遭攻擊」。

Video released by #IRGC shows the moment of shooting down an intruding American spy drone on Wednesday.#USdroneShotDown #Drone #UnitedStates #HormuzStrait #Iran pic.twitter.com/wp6AS7KugD — Press TV (@PressTV) 2019年6月20日

而據伊朗法斯（Fars）通訊社說，從當地時間上午12:14「全球鷹」起飛開始，革命衛隊就進行追蹤，當它飛到荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）從事高空偵察任務時，眼見它進入伊朗領空，於是向它發射了面對空飛彈。

就在川普推文說，德黑蘭擊落美軍無人機可能是「失誤」後約1小時，伊朗外長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）也推文回應。「美國向伊朗實施經濟恐怖主義，對我們採取了秘密行動，現在又侵入我們的領空，」他寫道，「我們不尋求戰爭，但會拚命捍衛我們的領空，領土與水域。我們會把這次新侵略通報聯合國，證明美國對國際水域的事說謊。」

自從2艘油輪6月13日在阿曼灣遭攻擊起，美國與伊朗緊張就持續升高，華府緊咬德黑蘭蓄意攻擊，但伊朗卻矢口否認。

一位專家說，伊朗攻擊美軍無人機反制美方的刻意舉動，而這並不是德黑蘭首次選擇美軍無人機下手。早在2011時，伊朗便聲稱擄獲RQ-170「哨兵」（Sentinel）無人隱形偵察機，後來並利用逆向工程，自行研製無人機。

川普晤加總杜魯多 淡化伊朗擊落美無人機

(中時電子報)