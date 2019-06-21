空服員罷工現場爆衝突 兩派激烈互嗆

長榮空服員罷工持續延燒，截至今天清晨已有逾千名、約1/3工會會員繳交工作證等證件，預計到明天3200名會員就會全數將工作證交給工會，全面投入罷工行列；受到人力短缺影響，長榮航空已公告今天取消79班航班，約1.6萬名旅客行程受影響。

桃園巿空服員職業工會表示，截至今晨為止，3200名長榮空服會員，已有逾千人繳交護照、工作證和台胞證，還未繳交的會員幾乎都是昨天下午4時罷工開始時，人在國外執勤的會員，預計這些會員今、明返台後，也會來工會繳交工作證等證件，加入罷工行列。

桃園市空服工會截至目前為止已有逾千人繳交證件，空服員聚集在桃園南崁持續罷工。（圖／呂筱蟬攝）

受到長榮空服員罷工影響，今天共計有79個航班取消，影響約1.6萬名旅客。

【06/21(五)取消航班】

BR217 台北 (TPE)吉隆坡 (KUL)

BR166 台北 (TPE)札幌 (CTS)

BR257 台北 (TPE)清邁 (CNX)

BR067 台北 (TPE)曼谷 (BKK)

BR067 曼谷 (BKK)倫敦 (LHR)

BR237 台北 (TPE)雅加達 (CGK)

BR215 台北 (TPE)新加坡 (SIN)

BR138 台北 (TPE)函館 (HKD)

BR255 台北 (TPE)峇里島 (DPS)

BR116 台北 (TPE)札幌 (CTS)

B7110 台北 (TPE)瀋陽 (SHE)

BR190 台北 (TSA)東京 (HND)

BR815 台中 (RMQ)澳門 (MFM)

BR108 高雄 (KHH)東京 (NRT)

BR839 高雄 (KHH)澳門 (MFM)

BR796 高雄 (KHH)寧波 (NGB)

BR790 高雄 (KHH)天津 (TSN)

BR206 曼谷 (BKK)台北 (TPE)

B7030 胡志明市 (SGN)台北 (TPE)

BR262 馬尼拉 (MNL)台北 (TPE)

BR149 首爾 (ICN)台北 (TPE)

BR828 香港 (HKG)台北 (TPE)

BR258 清邁 (CNX)台北 (TPE)

BR218 吉隆坡 (KUL)台北 (TPE)

BR165 札幌 (CTS)台北 (TPE)

BR238 雅加達 (CGK)台北 (TPE)

B7109 瀋陽 (SHE)台北 (TPE)

BR216 新加坡 (SIN)台北 (TPE)

BR137 函館 (HKD)台北 (TPE)

BR115 札幌 (CTS)台北 (TPE)

BR256 峇里島 (DPS)台北 (TPE)

BR816 澳門 (MFM)台中 (RMQ)

BR798 廣州 (CAN)高雄 (KHH)

BR840 澳門 (MFM)高雄 (KHH)

BR107 東京 (NRT)高雄 (KHH)

BR795 寧波 (NGB)高雄 (KHH)

BR789 天津 (TSN)高雄 (KHH)

【06/22（六)取消航班】

BR055 芝加哥 (ORD)台北 (TPE)

BR015 洛杉磯 (LAX)台北 (TPE)

BR027 舊金山 (SFO)台北 (TPE)

BR025 西雅圖 (SEA)台北 (TPE)

BR009 溫哥華 (YVR)台北 (TPE)

BR088 巴黎 (CDG)台北 (TPE)

BR062 維也納 (VIE)曼谷 (BKK)

BR062 曼谷 (BKK)台北 (TPE)

BR068 倫敦 (LHR)曼谷 (BKK)

BR068 曼谷 (BKK)台北 (TPE)

BR189 東京 (HND)台北 (TSA)

【06/23（日)取消航班】

BR055芝加哥 (ORD)台北 (TPE)

BR015洛杉磯 (LAX)台北 (TPE)

BR051休士頓 (IAH)台北 (TPE)

BR003西雅圖 (SEA)台北 (TPE)

BR027舊金山 (SFO)台北 (TPE)

BR031紐約 (JFK)台北 (TPE)

BR035多倫多 (YYZ)台北 (TPE)

BR025西雅圖 (SEA)台北 (TPE)

BR009溫哥華 (YVR)台北 (TPE)

BR088巴黎 (CDG)台北 (TPE)

BR066維也納 (VIE)台北 (TPE)

BR316布里斯本 (BNE)台北 (TPE)

(中時電子報)