空服員罷工現場爆衝突　兩派激烈互嗆

長榮空服員罷工持續延燒，截至今天清晨已有逾千名、約1/3工會會員繳交工作證等證件，預計到明天3200名會員就會全數將工作證交給工會，全面投入罷工行列；受到人力短缺影響，長榮航空已公告今天取消79班航班，約1.6萬名旅客行程受影響。

桃園巿空服員職業工會表示，截至今晨為止，3200名長榮空服會員，已有逾千人繳交護照、工作證和台胞證，還未繳交的會員幾乎都是昨天下午4時罷工開始時，人在國外執勤的會員，預計這些會員今、明返台後，也會來工會繳交工作證等證件，加入罷工行列。

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桃園市空服工會截至目前為止已有逾千人繳交證件，空服員聚集在桃園南崁持續罷工。（圖／呂筱蟬攝）
桃園市空服工會截至目前為止已有逾千人繳交證件，空服員聚集在桃園南崁持續罷工。（圖／呂筱蟬攝）

受到長榮空服員罷工影響，今天共計有79個航班取消，影響約1.6萬名旅客。

【06/21(五)取消航班】

BR217　台北 (TPE)吉隆坡 (KUL)

BR166　台北 (TPE)札幌 (CTS)

BR257　台北 (TPE)清邁 (CNX)

BR067　台北 (TPE)曼谷 (BKK)

BR067　曼谷 (BKK)倫敦 (LHR)

BR237　台北 (TPE)雅加達 (CGK)

BR215　台北 (TPE)新加坡 (SIN)

BR138　台北 (TPE)函館 (HKD)

BR255　台北 (TPE)峇里島 (DPS)

BR116　台北 (TPE)札幌 (CTS)

B7110　台北 (TPE)瀋陽 (SHE)

BR190　台北 (TSA)東京 (HND)

BR815　台中 (RMQ)澳門 (MFM)

BR108　高雄 (KHH)東京 (NRT)

BR839　高雄 (KHH)澳門 (MFM)

BR796　高雄 (KHH)寧波 (NGB)

BR790　高雄 (KHH)天津 (TSN)

BR206　曼谷 (BKK)台北 (TPE)

B7030　胡志明市 (SGN)台北 (TPE)

BR262　馬尼拉 (MNL)台北 (TPE)

BR149　首爾 (ICN)台北 (TPE)

BR828　香港 (HKG)台北 (TPE)

BR258　清邁 (CNX)台北 (TPE)

BR218　吉隆坡 (KUL)台北 (TPE)

BR165　札幌 (CTS)台北 (TPE)

BR238　雅加達 (CGK)台北 (TPE)

B7109　瀋陽 (SHE)台北 (TPE)

BR216　新加坡 (SIN)台北 (TPE)

BR137　函館 (HKD)台北 (TPE)

BR115　札幌 (CTS)台北 (TPE)

BR256　峇里島 (DPS)台北 (TPE)

BR816　澳門 (MFM)台中 (RMQ)

BR798　廣州 (CAN)高雄 (KHH)

BR840　澳門 (MFM)高雄 (KHH)

BR107　東京 (NRT)高雄 (KHH)

BR795　寧波 (NGB)高雄 (KHH)

BR789　天津 (TSN)高雄 (KHH)

【06/22（六)取消航班】

BR055　芝加哥 (ORD)台北 (TPE)

BR015　洛杉磯 (LAX)台北 (TPE)

BR027　舊金山 (SFO)台北 (TPE)

BR025　西雅圖 (SEA)台北 (TPE)

BR009　溫哥華 (YVR)台北 (TPE)

BR088　巴黎 (CDG)台北 (TPE)

BR062　維也納 (VIE)曼谷 (BKK)

BR062　曼谷 (BKK)台北 (TPE)

BR068　倫敦 (LHR)曼谷 (BKK)

BR068　曼谷 (BKK)台北 (TPE)

BR189　東京 (HND)台北 (TSA)

【06/23（日)取消航班】

BR055芝加哥 (ORD)台北 (TPE)

BR015洛杉磯 (LAX)台北 (TPE)

BR051休士頓 (IAH)台北 (TPE)

BR003西雅圖 (SEA)台北 (TPE)

BR027舊金山 (SFO)台北 (TPE)

BR031紐約 (JFK)台北 (TPE)

BR035多倫多 (YYZ)台北 (TPE)

BR025西雅圖 (SEA)台北 (TPE)

BR009溫哥華 (YVR)台北 (TPE)

BR088巴黎 (CDG)台北 (TPE)

BR066維也納 (VIE)台北 (TPE)

BR316布里斯本 (BNE)台北 (TPE)

(中時電子報)

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