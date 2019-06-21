菲律賓東方海面，已有低壓擾動發展。(翻攝「三立準氣象·老大洩天機」)

中央氣象局接連數日發布高溫資訊，今更針對台北市、新北市、高雄市、花蓮縣及台東縣發布36度高溫警示，氣象專家表示，滯留鋒逐漸接近，第6道「梅雨季」鋒面將在周日凌晨到清晨抵達北部，降雨機率皆大幅提高並伴隨「劇烈天氣」，專家表示，菲律賓東方海面，已有低壓擾動發展，預計周六日到下周一的時間很有機會生成颱風，有機會隨高壓外圍到台灣東部海面附近，可能下周四五最接近台灣。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示， 明(22)日「滯留鋒」逐漸接近，西南風迎風面及午後對流的降雨機率，皆明顯提高，最新模式模擬顯示，今年「梅雨季」的第6道鋒面，週(23)日晨抵達北部，週日影響最大。「大氣不穩定度」及降雨機率皆大幅提高，有「中、小尺度對流系統」發展，伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)的條件，屆時應注意「氣象局」發布的訊息、特報。

氣象達人彭啟明表示，周日凌晨到清晨，鋒面對流雲系接近，中部以北轉為不穩定，預期也有中小尺度對流雲系發展，較不穩定，還是要留意是否有局部雷陣雨發展，預期這鋒面將維持到下周一、下周二鋒面會減弱或北抬，雨勢也會明顯緩和，改為吹偏南風的天氣，再度回到炎熱的天氣。

彭啟明表示，在菲律賓東方海面，已有低壓擾動將會發展，未來幾天將有機會持續發展，很有機會生成颱風，可能是周六日到下周一的時間，由於這時候太平洋高壓勢力已經逐漸穩固，很有機會隨高壓外圍到台灣東部海面附近，可能是下周四五的時間最接近，目前尚未生成，變數多仍持續觀察。

(中時電子報)