你有想過看個牙醫會差點丟掉性命嗎? 緯來「醫次搞定」錄影邀請藝人上節目討論看牙經驗，主持人小禎表示有次帶女兒Emma看牙醫，未料過程竟發生意外，女兒一度臉色轉黑，甚至還差點休克。

主持人小禎表示女兒牙齦長了小膿包，牙醫診斷後要劃開引流，但為了消毒打了一整管碘酒後，女兒先是開始肚子痛、全身發紅，接著更從人中開始反黑到全臉，一度差點休克，連醫師看了都傻眼，完全沒預料到有此狀況，直到經驗老道的護士，拿氧氣罩給女兒呼吸，臉色才慢慢恢復，想到女兒曾鬼門關前走一遭，至今仍是心有餘悸。

其他來賓像是蔣偉文，則透露小學三年級去做根管治療，抽神經的時候突然全身又痠麻又痛，像被電擊一樣差點暈過去，王以路則表示曾經牙齒痛到不行，後來左半邊臉整個腫起來，去看醫生才發現裡面全是膿，而且已經蜂窩性組織炎，若在晚點就醫可能會死掉。

(中時電子報)