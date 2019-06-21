高雄市長韓國瑜掀起「韓流」，屢在民調蟬聯冠軍，各場造勢大會更湧入龐大支持者。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉經常在臉書評論政治，支持藍營派出最有贏面候選人之語，遭解讀為「挺韓」。前民進黨立委沈富雄在節目批評胡是「最大韓粉」、「傻粉」、緊盯民調過程是對黨主席吳敦義不敬，讓胡大為不滿，發文回擊自己絕非韓粉，更嗆沈在民調領域是外行。

胡幼偉針對沈富雄批評一事，在臉書連發兩篇文章回應。寫道：「有人傳老沈在電視節目中批評我的言論給我看。不要說是他了，任何人對我的批評，都是他的言論自由。我如果要順著別人的意思去講話，那乾脆什麼都不要講算了。」表示耶穌都會被釘在十字架上，故不在意自己被批評。也表示自己絕非沈口中「最大的韓粉」，只是就自己學術專業與教授「競選傳播行銷課程」，將韓國瑜視為值得觀察的個案。

胡幼偉直言：「是的，我一直認為，國民黨應該提名他，那只是因為，從各種民調數字來看，他是最有贏面的人。」至於沈富雄痛批自己不該建議國民黨辦初選民調時，每個民調機構派兩位專家全程監看，否則是對黨主席吳敦義的不敬，胡回擊這就是沈外行的地方，寫道：「老沈是民調專家嗎？他知道民調進行過程中的所有細節嗎？我不知道他知不知道；我只知道我知道些什麼。」

此外，胡幼偉就民調專業與經驗透露，做此建議與是否信任黨中央無關：「其實，黨中央也會緊盯這些民調機構的作業過程。如果每位參選人都派專家緊盯民調機構，這些機構會很感謝而不會很憤怒。因為，你的緊盯，才是我的信譽保證啊！」

(中時電子報)