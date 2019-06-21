牛舌本是燒肉餐廳與燒烤店主力食食，這個夏天台北米其林餐盤推介的〈橘色涮涮屋〉，亦提供一整盤的薄切牛舌讓客人與牛舌喇舌一次喇個夠。（圖／姚舜）

〈橘色涮涮屋〉首度推出夏季新菜「薄切牛舌套餐」，180公克的牛舌約可薄切出40片讓客人涮涮樂。（圖／姚舜）

一整盤薄切牛舌取代牛肉讓啖鍋客人涮涮樂，加上市場首見的西雅圖甜蠔生熟兩吃！在台北有4個連鎖門市並有「台灣鍋界LV」之稱的〈橘色涮涮屋〉，為在夏天提供火鍋老饕與吃貨全新的啖鍋食趣，推出全新的「薄切牛舌套餐」並引進西雅圖甜蠔，海鮮老饕可以認識不同品種的「海中乳牛」多元姿采，更讓嗜吃牛舌的客人不再只能在燒肉店解饞，吃火鍋也能和牛舌「喇舌」喇個夠！

在日本仙台就有鍋物店用牛舌當涮料給啖鍋客人享用」，〈橘色涮涮屋〉二代經營者、執行長袁悅苓表示，餐廳這回新增整盤薄切牛舌讓客人在牛羊雞豬肉之外，有全新的涮料選擇，靈感來自赴日本仙台考察的心得。

為讓食饕嘗新，〈橘色涮涮屋〉選用紐西蘭牛舌，由廚師手工修清後再切成最適合涮煮的薄片呈盤上桌。（圖／姚舜）

袁悅苓說，日本仙台以牛舌著名，許多台灣客赴日本旅行度假都會到仙台品味「傳說中的仙台牛舌」，多數人都會到當地燒肉名店吃烤牛舌，她則在識途朋友帶路下嘗到了用火鍋涮食的薄切牛舌，當下她就覺得「橘色也可以給客人這種味覺體驗」。於是，從發想、到找尋食材、找出最佳厚薄度，前往測試超過了半年，決定在今夏於餐單上推出「薄切牛舌套餐」。

牛舌算是牛的內臟，經過炭烤後除了香氣濃郁，其前、中與後段因厚薄不同，口感也大異其趣、各有愛好者。另外手工分切後的厚薄不同，也會有不同的口感食趣。薄切，爽脆；厚切，口感Q彈且嚼之有味。愛牛舌成癡的牛舌老饕把牛舌稱為「牛隻中最性感的部位」。

〈橘色涮涮屋〉的〈手切頂級羔羊〉，與機器切割的羊肉相比，口感更柔嫩。（圖／姚舜）

〈橘色涮涮屋〉的〈烏骨雞腿肉〉，口感與風味都非常優，吃膩了牛肉可以一試。（圖／姚舜）

〈橘色涮涮屋〉將牛舌列入菜單，不啻是提供了牛舌老饕「與牛喇舌」的另一種途徑。不過涮涮鍋與燒肉的料理方式不同，袁悅苓說，為了選那一種牛舌與究竟要切多厚多薄，〈橘色涮涮屋〉的外場服務團隊與內場廚藝團隊花了好一番功夫試了又試才定案。

〈橘色涮涮屋〉最後採用的是紐西蘭的牛舌，由廚師手工修去除表面一層厚膜並清修後，再切成最適合涮煮的薄度，舉箸夾起對著光，會微微透光且看得見紋路，若不是牛舌面積較小，乍看會以為是牛肉。

〈手切頂級羔羊〉的肉片下到銅鍋內涮到七分熟，肉色粉嫩、質地柔軟，非常美味。（圖／姚舜）

與燒肉的牛舌濃厚口感不同，薄切牛舌入鍋只需幾秒鐘輕涮，約七、八分熟度時趁肉色尚是粉粉嫩嫩時品嘗，口感柔嫩又兼能吃出彈脆。而在燒肉店吃牛舌，一盤厚切牛舌通常頂多6至8塊／片，而〈橘色涮涮屋〉的「薄切牛舌套餐」，是將薄切牛舌當成主涮料，一整盤180公克，約莫40片，涮涮樂、過癮，因為油少，吃了也不會膩。

涮烹的牛舌，沾點鹽巴直接入口品嘗就很 好吃，當然，「橘粉」也可以〈橘色涮涮屋」自豪的「橘醋醬」沾食，可以感受到甜度。嫩脆的口感，與其它部位牛肉片截然不同。兩人以上同行，中間有一人可以點牛舌套餐，其他人則可點牛肉或烏骨雞肉、羔羊，彼此「夾來夾去換著吃」，更讚。

〈橘色涮涮屋〉的〈和風生菜沙拉〉中多了蟹肉棒，自然讓人感覺超值。（圖／姚舜）

〈橘色涮涮屋〉夏季菜單上的新嬌客西雅圖甜蠔，品種屬太平洋蠔，這種蠔的味道不像其他品種生蠔那麼濃烈，口感Creamy中帶著清脆且清甜完全沒有腥味。袁悅苓的弟弟、同掛執行長的袁保華表示，暑假到了，爽脆的西雅圖甜蠔非常適合夏天，且尺寸大小適中又不失飽滿，所以餐廳今夏就決定用牠們提供客人新選擇。

〈西雅圖活生蠔〉口感柔嫩中帶有脆度，味道鮮甜。客人如果不習慣生食，〈橘色涮涮屋〉廚師會在蠔身上輕拍薄粉後炸烹再上桌，味道也很好。（圖／姚舜）

〈橘色涮涮屋〉夏季菜單上新嬌客〈西雅圖活生蠔〉，口感柔嫩中帶有脆度，味道鮮甜。（圖／姚舜）

在〈橘色涮涮屋〉品嘗西雅圖甜蠔，不吃生食的朋友，廚師可以在蠔身上輕拍薄粉輕炸，趁熱吃，口感與風味俱迷人，一般火鍋店沒有這些加值服務。

〈橘色涮涮屋〉立足市場多年來皆以高品質牛羊雞豬肉與海鮮為主要食材涮料，少有用其它品項以廣招睞，這回「鍋界LV」採用紐西蘭薄切牛舌和西雅圖甜蠔，是首度在夏天推出新菜單，兩種海陸食材有何魅力得以入列《台北米其林指南》餐盤推介的鍋物名店菜單？是食饕與吃貨品味重點。

在〈橘色涮涮屋〉吃〈手切頂級羔羊〉，「骨肉分離」後切下的帶骨肉會進廚房炸酥再讓人享用，「一菜二吃」不亦快哉。（圖／姚舜）

〈橘色涮涮屋〉的〈手切頂級羔羊〉，是「鍋界LV」的招牌涮料食材之一，食客可以與牛舌交互享用。（圖／姚舜）

〈橘色涮涮屋〉的〈蘆筍豆腐沙拉〉，是在蛋液中加了蘆筍汁蒸製出的蒸蛋豆腐，風味口感和傳統豆腐大不同。（圖／姚舜）

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