九份暗夜火噬民宅 中年男成焦屍 08:262019/06/21 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市瑞芳區輕便路1棟民宅，今（21）日凌晨3時許發生大火，1名男子被活活燒成焦屍。（張穎齊翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市瑞芳區輕便路1棟民宅，今（21）日凌晨3時許發生大火，1名男子被活活燒成焦屍。（張穎齊翻攝） 新北市瑞芳區九份山城輕便路1棟住宅，今（21）日凌晨3時許發生大火，消防隊獲報趕抵現在救火，將火勢撲滅後，發現1名50多歲男子被燒成焦屍，起火原因與死者身分尚待進一步釐清。 新北市消防局第六救災救護大隊指出，凌晨3時3分獲報，輕便路住宅發生火災，現場為2間相連的1層樓磚造建築物，其中1間冒出火煙；經消防員布水線灌救後，於3時32分順利將火勢撲滅。 消防隊在屋內持續搜索後，發現1具50多歲的男性焦屍，現場燃燒面積約10坪，起火原因與男子身分尚待進一步調查。 (中時 ) #焦屍 #發現 #撲滅 #消防隊 #火勢 也許您會感興趣 推薦閱讀 優衣庫爆試衣間被裝針孔 警介入調查 00:022019/06/18 社會 絕跡抗聯密營 80年後重現長白山 04:102019/06/18 話題觀察 高雄淪陷 彌陀發現秋行軍蟲 04:102019/06/18 地方新聞 楊銀圳發現W中間子 可無汙染發電 04:102019/06/18 地方新聞 房東催繳房租 破門驚見江明學上吊亡 10:352019/06/18 社會 江明學上吊亡 去年公開預言：被媒體逼死！ 11:162019/06/18 社會 竹山惡火吞噬房屋貨車 無人傷亡 12:142019/06/18 社會 放煙火被罰不爽 4惡煞消防隊撒冥紙判3月 13:222019/06/20 社會 平鎮工廠深夜大火 救難人員救出受困老翁 21:492019/06/20 社會 中市北區大樓起火 火舌一度竄出 22:362019/06/20 社會 社會熱門新聞 馬尾妹露圓臀穿小丁丁 老司機一路護送 - 社會 馬英九洩密案 高院更一審庭一次定生死 - 社會 小爸媽出門爽玩6天 嬰獨留家中遭犬咬死 - 社會 空服員罷工 長榮客服：空服員應該面對旅客 - 社會 - 中時 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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