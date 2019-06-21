新北市瑞芳區輕便路1棟民宅，今（21）日凌晨3時許發生大火，1名男子被活活燒成焦屍。（張穎齊翻攝）

新北市瑞芳區九份山城輕便路1棟住宅，今（21）日凌晨3時許發生大火，消防隊獲報趕抵現在救火，將火勢撲滅後，發現1名50多歲男子被燒成焦屍，起火原因與死者身分尚待進一步釐清。

新北市消防局第六救災救護大隊指出，凌晨3時3分獲報，輕便路住宅發生火災，現場為2間相連的1層樓磚造建築物，其中1間冒出火煙；經消防員布水線灌救後，於3時32分順利將火勢撲滅。

消防隊在屋內持續搜索後，發現1具50多歲的男性焦屍，現場燃燒面積約10坪，起火原因與男子身分尚待進一步調查。

(中時 )