林智堅表示，台灣每一位都是海洋之子，我們應該重新找回海洋之子的精神，勇敢冒險開創。(吳亮賢攝)

＜天下雜誌＞慶祝創刊38周年，20日在淡水雲門劇場舉辦「天下38週年，海洋台灣夢」發表會，新北市長侯友宜、新竹市長林智堅及新竹縣長楊文科皆受邀出席，會中侯友宜大力推廣新北農漁產品，林智堅、楊文科則細數新竹海濱景點，3位首長結合海洋主題，大談海洋經濟。

昨日發表會上，新竹縣桃山國小合唱團以優美的天籟之音揭開序幕，隨後首映的海洋台灣夢影片中，以空拍的角度帶領觀眾看見台灣，見證台灣與海洋密不可分的關係。

侯友宜致詞時，以新北大家長身分歡迎大家來到美麗的淡水，指出新北市擁有豐沛的海洋資源，並向台下拋出有獎徵答，詢問新北市有幾個漁港，更開玩笑地說，「答對我請你吃飯」，但現場無人答對。

侯友宜表示，新北市擁有豐富的農漁產品，有佔全台產量相當高的小卷，以及遠近馳名的萬里蟹，並結合長達126公里的北海岸線景點，創造海洋經濟。

遠道而來的林智堅、楊文科，則大力向台下觀眾推薦新竹的海洋景點，林智堅說，新竹不僅是台灣科技產業的重鎮，更擁有美麗的南寮漁人碼頭、著名的魚鱗天梯，都是非常獨特的景觀。

林智堅表示，台灣每一位都是海洋之子，我們應該重新找回海洋之子的精神，勇敢冒險開創，「讓我們一起感動、一起驕傲。」

(中時 )