玩台南有「藝」思！府城聽音樂！今年邁入第三屆的「LUCfest 貴人散步音樂節」將在 11/8-11/10 再度於台南舉辦，即日起開始招募演出樂團，音樂風格不限，廣邀樂團、音樂人參與線上徵選，官網報名自即日起至7月15日（一）截止。

貴人散步音樂節自2017 年開辦，與台南城市音樂節共同合作，為台灣首度引進 SHOWCASE 模式的音樂節，去年廣邀3大洲、18國，共計30位以上的音樂產業工作者來台交流，包含國內外具指標性與影響力的音樂產業策展人、唱片公司、音樂廠牌以及媒體，致力於媒合樂團與產業人士，將台灣音樂推向國際，是台灣樂團絕不能錯過的國際音樂盛會。

2019 LUCfest貴人散步音樂節。（圖取自貴人散步音樂節官網）

經過兩年的累積，貴人散步音樂節已建立完整樂團輸出模式，每年都有台灣樂團從活動中牽線「貴人」並展開國外巡演新篇章，例如：新生代 Dream-pop 樂團 The Fur. 在第一屆貴人散步音樂節演出後，便踏上歐巡之旅，行經英國、荷蘭、葡萄牙、西班牙等國際舞台。

此外還有白目樂隊、台灣經典搖滾樂團八十八顆芭樂籽、後龐克歌德樂團仙樂隊、落差草原wwww、Manic Sheep、雷擎、脆弱少女組...等樂團，皆陸續在貴人散步音樂節中被產業人士相中，截至目前為止因貴人牽線而展開海外巡演的場次已高達41場。

貴人散步音樂節所創造的互動不同於一般的音樂節，這二年與台南城市音樂節共同透過樂團演出、論壇、after party，建構音樂人與業者友善的交流平台，產生有延續性的影響力，不僅是提供樂團演出機會，更能從台南直通國際市場；去年的樂團徵選在短短兩週便有529團報名，其中有三成為國外樂團，由此可見貴人在國內外知名度正迅速竄升中。

(中時電子報)