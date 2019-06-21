今年60歲的果農力榮林，畢業於東吳大學政治系，曾任故鄉南化鄉公所民政課長，無農業背景的他2012年退休後就加入妻子經營的祖產芒果園行列，現在年紀大了，從事電子科技業的大兒子也與媳婦回鄉一起經營芒果園，讓這片袓產得以傳承，芒果園成了家族重心，全家一起共同經營，互相照應，享受天倫之樂。

力榮林表示，在公職近30年的歲月中，雖沒時間看管這塊土地，但深知農業的永續必須從友善對待環境與土地開始，進而擴及消費者，因此除了積極參加農委會相關改良、試驗單位辦理的課程外，還加入產銷履歷驗證，依據驗證的相關規範、制度，進行合理化施肥、病蟲害農藥安全管理，

力榮林白天在果園辛苦工作，晚上記錄白天的栽培歷程並上傳系統，提供驗證機關生產追溯考核及消費者查閱，為了要通過產銷履歷驗證，不斷提昇栽培管理技術及成本。他說，參加產銷履歷驗證是為了實現生產高品質產品的目標，對土地、環境及自己都能有所保護，對於信任他的消費者在農產品安全上有更好的保障。

力榮林的果園面積約2公頃，位於南化區鏡面淨水場附近，山坡地加上土壤屬泥岩俗稱青灰岩，這種土壤不但肥力差，保水力也很差，相對增加栽培管理上的難度，但也因這惡劣環境條件下，造就了鏡面芒果好吃的原因。

雖農業機械技術日益提昇，但芒果仍是密集勞力生產的作物，管理上非常辛苦，除了要在烈日、高溫下進行剪枝、疏果、套袋外，還要忍受蚊蟲叮咬，更要擔心颱風的危害，此外在生育過程中病蟲害防治上難度也很高。

農糧署南區分署姚志旺表示，力榮林自家品牌鏡面鑽石芒果有產銷履歷驗證，目前申請為輸日優質供果園，專門生產外銷日本、韓國規格的芒果，也有供應宅配及市場，選購通過產銷履歷驗證並貼有追溯條碼的芒果不但品質好，安全有保障。

(中時 )