韓國瑜22日將在台中造勢，有網友在FB貼出造勢現場會場已經佈置差不多，甚至昨晚就有人開始擺攤了。(韓國瑜選總統全國後援會(韓家軍))

網友發文，韓國瑜台中造勢會場已經佈置差不多，昨晚有人開始擺攤了。(韓國瑜選總統全國後援會(韓家軍))

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高雄市長韓國瑜造勢場人山人海，堪比跨年，人多也難免影響網路速度。韓國瑜22日將在台中造勢，有網友在FB貼出造勢現場會場已經佈置差不多，甚至昨晚就有人開始擺攤了。照片中可看到中華電信、台灣大哥大等業者的車輛已經到場。發文者稱讚，台中這場籌備比較好，有四家電信公司來設移動基地台，才不會又網路堵塞，大家無法第一時間將畫面送出，這是至關重要的事。

高雄市長韓國瑜力拚國民黨總統初選，台中場造勢活動將於本周六於台中市七期老虎城舉行，當天活動主持人包括立委許淑華、北市議員王欣儀、戴錫欽、王鴻薇、應曉薇等人，因應近日天氣炎熱，造勢活動首度延後到下午3時開始，報名情況踴躍，預估將有15萬人到場挺韓。

去過跨年現場的都知道，人擠人影響手機訊號，別說上網，有時手機都撥不出去。高雄市長韓國瑜的造勢場動則數萬人甚至破10萬人，堪比跨年。韓國瑜明在台中造勢，有住會場附近的網友在「韓國瑜選總統全國後援會(韓家軍)」發出多張照片，並說「昨晚就有人開始擺攤了」。照片中也可看到至少三家電信公司的車輛都已到場，也讓發文者稱讚「台中這場籌備比較好，有四家電信公司來設移動基地台，才不會又網路堵塞，大家無法第一時間將畫面送出，這是至關重要的事。」

(中時電子報)