擁有今年狀元籤的鵜鶘，毫無疑問選了杜克大學前鋒錫恩威廉森，到底這名身高201公分、體重129公斤的超級新人，是否真的具備狀元身手或身價，接下來就看他接受NBA戰場的真正考驗，但他從高中就擁有「詹皇接班人」美譽了。

2000年7月6日出生在美國北卡羅萊納州索爾茲伯里的錫恩威廉森，從5歲就立志成為一名籃球明星，9歲就開始堅持每天凌晨5點起床練球，還沒進高中之前，他就成為美國業餘體育會(AAU)的明星，最後選擇史坦堡高中就讀。

結果錫恩威廉森在高一就展現球星光芒，場均拿下24.4分、9.4籃板、2.8助攻、3.3抄截與3火鍋的恐怖數據，到了高二，他的場均更上揚到28.3分、10.4籃板、2.7抄截與3.9火鍋，但這還不是他的極限，到了高三更是徹底爆發了。

錫恩威廉森在高三場均拿下36.8分、13籃板、3抄截與2.5火鍋，也讓他開始在全美爆紅，因為他如同野獸般的暴力球風，越來越多人知道他的名字，就連詹姆斯、柯瑞等NBA球星也對他讚譽有加，結果他在去年選擇杜克大學就讀。

來到NCAA男籃，錫恩威廉森繼續展現主宰能力，其中最著名的比賽，就是今年2月與北卡大學之戰，他在比賽第一波進攻，意外滑倒踩破自己左腳球鞋，且扭傷膝蓋，但他僅休息1個月就告復出，卻在8強戰爆冷遭密西根州大淘汰。

隨著錫恩威廉森宣布進入今年NBA選秀大會，早被預期是狀元唯一人選，甚至有人認為他的身體素質與未來，可能有望超越詹姆斯，加盟鵜鶘之後，預計也將成為球隊重建核心，接著就看他能否在NBA繼續打出令人驚豔的身手了。

(中時電子報)