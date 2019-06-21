3連戰遭洋基橫掃，丟失美東王座，明星賽票選節節敗退，失意的光芒老闆打算轉進加拿大。2005年，蒙特婁博覽會返回美國本土成為華盛頓國民，之後加拿大只剩1支多倫多藍鳥。既然坦帕灣球迷如此冷淡，光芒還不如搬到北國去。

ESPN報導，大聯盟官方已經許可光芒的提案，他們未來打算成為跨地球隊，也就是上半球季仍以坦帕灣(純品康納球場)為基地，下半球季再轉到蒙特婁。光芒老闆承諾不會馬上放棄坦帕灣(球場租約持續到2027年)，但球迷批評光芒「心中無球迷，老想著搬家」，光芒老闆則認為「球迷無情，我不如搬家」，《今日美國》判斷光芒完全出走的日子不遠了。

光芒是一支很厲害的球隊，團薪聯盟倒數，先發投手不夠正常輪值，戰績卻可與洋基紅襪這樣的豪門比肩，而且球員士氣高昂。宛如運動家一樣，光芒「小而精小而省」的成功被視為撼動了棒球生態的偉大傑作。然而光芒在美聯票房墊底，放眼全聯盟也只贏過國聯的馬林魚，兩隊戰績有天壤之別，在球迷心中的份量卻差不多，這是小市場球隊的悲哀。

(中時電子報)