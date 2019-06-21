佳里營頂古早味八ㄅㄠˇ冰配料都是手工現做，莊阿公從岳父手上接下攤子賣了4、50年，他笑說算算應該是百年老店了。（莊曜聰攝）

佳里營頂古早味八ㄅㄠˇ冰就在台17線上，攤子從佳里興菜市場搬到莊阿公自家，從他岳父開始賣冰，布條上寫著60年，算算其實已經接近百年歷史。（莊曜聰攝）

走台19線從學甲往佳里的路上，途中會經過營頂里，在大路邊有戶平房，門口擺了個寫著「古早味八ㄅㄠˇ冰」的招牌，一開始會讓人摸不清頭緒，裡面真的有賣冰嗎？其實這家冰店可是有著百年歷史呢！

86歲的莊阿公是這家冰店的第2代老闆，當年從岳父手上接下攤子，在佳里興菜市場內販售，大約10年前才搬回自家院子開店，女兒會幫忙他整理攤子、備料等，雖然外面的布條寫著60年老店，但他笑著說，應該快100年了啦！

莊阿公身體還算硬朗，就是因為退化走路有些慢，但就像細火慢熬的糖水一樣，加在剉冰裡就是有讓人無法抗拒的味道。「古早味八ㄅㄠˇ冰」其實就是間很傳統的冰店，配料很常見、種類也不多，但每種都是他遵循古法，手工製作，一點都不馬虎。

「紅豆自己煮的，愛玉凍自己洗的，粉條、粉粿、圓仔攏係自己煮的…」莊阿公說，手工做的就是不一樣，圓仔又軟又Q，吃起來有淡淡的麵粉香氣，粉粿呈現半透明的淺灰色，天然不加色素，當然口感更沒話說，偶爾莊阿公也會加入自家種植的芒果、芒果青當配料，但可是夏天產季才有的隱藏版好料。

莊阿公說，現在開店是在「做身體健康的」，每天還可以跟庄頭裡面的人閒聊八卦一下大小事，開心快活，這家百年冰店，吃得是濃濃的人情味。

店名：古早味八ㄅㄠˇ冰

地址：台南市佳里區營頂里2-2號（台19線路旁）

營業時間： 09：00—17：00

電話：06-7260153

公休：雨天休息

價格：綜合冰 內用35元 外帶40元

(中時 )