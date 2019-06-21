內湖區新設公車站。(圖/取自臉書「李明賢-阿賢之聲」)

曾任國民黨文傳會主委暨發言人的台北市議員李明賢，驚爆有「小三」！原來身為港湖地區民意代表的李明賢，考量當地人仰賴公車上下班，然大湖山莊停車不便，特別為居民爭取增設公車站。見證站牌立上瞬間，李也傻眼，想不到站名竟叫「小3」！但一想到居民生活更便利，李也會心一笑，表示：「希望晚上回家不會被老婆打！這不是真的小三啦。」

李明賢在臉書發表《阿賢爭取的小3~新設站》一文，為大湖區民活動中心增設新站做介紹，表示新站設立，源自大湖山莊街停車不便，許多居民靠搭乘公車上下班，當地居民陳情，希望小3公車可以「隨招隨停」。

李明賢進一步指出，經過自己辦公室、大湖里長郭坤祥與公務部門會勘，目前無法採取隨招隨停，只好改採新增停靠點；但考量大湖山莊街幾乎都是紅線或停車格，最後在「大湖區民活動中心」增設小3路線公車站。

此外，由於站名逗趣，李明賢也直言：「看看剛剛立上去的站牌，阿賢也是會心一笑，哈哈，希望晚上回家不會被老婆打！這不是真的小三啦。」網友也紛紛回應：「看看剛剛立上去的站牌，阿賢也是會心一笑，哈哈，希望晚上回家不會被老婆打！這不是真的小三啦」、「絕不對號入座的小3」、「這個比阿翔的X3大台喔」、「阿賢的小3」。

(中時電子報)