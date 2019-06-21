蘭城晶英酒店在親子戶外泳池推出《SEA WAR 無限之戰》，帶領小朋友進攻藍寶城堡。（圖／蘭城晶英酒店）

蘭城晶英酒店內大人、小孩都愛挑戰的「GT Sport飆風假期」，暑假期間天天祭出賽事送出住宿券大獎。 (圖／蘭城晶英酒店）

迎接暑假到來，親子度假飯店霸主、位在宜蘭的蘭城晶英酒店，自6月29日至8月29日推出《Summer享玩 蘭城晶英住房專案》，9,599＋10％起標榜與「樂」零距離，從「芬朵奇堡」到主題樓層、泳池區、電影院等飯店各區都有新活動與新玩意，讓親子家庭去到飯店有如置身充滿歡樂的主題樂園，且All in One全部包在專案中，一如海上郵輪假期，客人可以一次玩的瘋、玩的夠。6月29日至8月29日，《Summer享玩 蘭城晶英住房專案》每房9599＋10％起，為全家預約一趟享樂假期。

蘭城晶英獨有的電影院設施，暑假強檔電影接力上映，入住即可「歡樂暢影」。（圖／蘭城晶英酒店）

蘭城晶英酒店打造Carstel住宿獨特體驗，提供多款福斯汽車供入住三天兩夜以上房客免費自駕。（圖／蘭城晶英酒店）

不讓宜蘭童玩節專美於前，蘭城晶英酒店打造自己的水上樂園，每日在親子戶外泳池推出《SEA WAR 無限之戰》，帶領小朋友進攻藍寶城堡、登上大型奇奇香蕉船、穿梭水上魔毯等精彩關卡，分成兩隊進行射擊競賽，展開刺激水上對決。

位在飯店八、九樓的芬朵奇堡主題樓層，8字型的客房廊道規劃為賽車跑道，除了各式名牌車款可選擇，暑假引進全新警用重型機車，讓孩子變身帥氣小員警，騎上重機巡邏「趣」，建立孩子的責任感與榮譽心。喜歡疾速衝刺感的賽車迷，更不可錯過《GT Sport飆風假期》電玩賽車，擬真的賽車場景，指定賽道競速，依年齡分為「兒童組」及「成人組」，每日舉辦初賽及決賽，冠軍即贈送住宿券大獎。從早到晚皆安排豐富的房客專屬活動，活動更延伸場域至樓下新月廣場，如：《新月爆走尋寶趣》闖關活動以及《蘭城晶英~全員逃走中》實境生存遊戲，親子可搭檔組隊挑戰不同任務，一系列水陸活動及親子闖關，豐富整個暑假。

在蘭城晶英酒店渡假，即使帶著孩子也能輕鬆追影，入住期間即享《歡樂暢影》，櫃台選擇電影場次完成劃位，搭電梯直達三樓「新月豪華影城」，玩具總動員4、蜘蛛人、獅子王等暑假強檔大片，所有場次電影票飯店買單，讓您一次看過癮！除此之外，親子休憩空間《窩窩樂》每日下午4點半至晚上9點，更貼心提供《幼兒陪伴服務》，把寶貝交由活動員陪伴玩樂，父母放鬆享受兩人電影時光；親子休憩空間《窩窩樂》更有全台唯一兒童電影院《好看窩》，全年熱映迪士尼動畫電影，不論是親子共賞或父母獨享，都能滿足全家不同凡響的渡假享受。

蘭城晶英酒店為宜蘭市唯一一家五星級國際渡假親子飯店，致力為全家大小提供歡樂且放鬆假期，成為家庭旅遊首選名單。同時打造Carstel住宿獨特體驗，提供多樣化車輛予旅客使用，凡入住三天二夜以上的旅客提供免費自選福斯車款展開自駕遊、提供多台Beetle、Golf及Touran供續住旅客選駕，也可騎乘時尚gogoro穿街走巷遊走蘭陽舊城，行旅娛樂all in one！為了提供更友善的親子渡假環境與服務，飯店禮遇親子同遊旅客，全年招待12歲以下不加床孩童免費入住，提供兒童備品與早餐。

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