Rui Hachimura is the first Japanese-born player to be drafted in the first round of the #NBADraft!



This one's for you, Japan 🇯🇵 pic.twitter.com/Tu6K2Syujf — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 2019年6月21日

日本混血前鋒八村壘成為今年NBA選秀會上的「亞洲驚奇」！巫師用第9順位選秀權，挑了岡薩加大學大三球員八村壘，讓他成為日本史上首位在NBA選秀會被選上的球員，他也是自從易建聯之後，首位獲邀進入「小綠屋」的亞洲球員。

「我很激動，這感覺很不真實，這對我、我的家庭與國家都是意義重大，我對此感到感激，」八村壘表示，「首先我要感謝我的國中教練，是他告訴我，我可以進入NBA，我還要感謝我的高中、大學教練與隊友，我要感謝所有人。」

八村壘的父親是非洲貝南人，母親則是日本人，從小都在日本長大的他，前往美國就讀岡薩加大學第1年，場均只拿2.6分、1.4籃板，但在他的大三球季徹底爆發，場均變成19.7分、6.5籃板與1.5助攻，也讓今年選秀會熱門之一。

擁有203公分、104公斤絕佳身材條件的八村壘，被預期進入NBA後，身手還有不少提升空間，他曾來台打過瓊斯盃，先前闖進NBA的田臥勇太、渡邊雄太等日本球員都未經選秀，也讓八村壘成為日本史上第1位被NBA選上的球星。

由於巫師上季季中交易走先發大前鋒馬基夫莫里斯，換來的波提斯與賈巴利帕克都將成為自由球員，八村壘很有機會搶戰輪替名單，甚至扛下先發重責，但他將成一名NBA亞洲新星，他跟渡邊雄太也將變成日本男籃今後的重要戰力。

(中時電子報)