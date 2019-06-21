阿翔與謝忻從兄弟情卻變成婚外情，讓兩人成為眾矢之的，小甜甜（張可昀）似乎對閨蜜謝忻很失望，曾對外表示：「不對就是認錯、承擔跟妥善處理」，不過在小甜甜昨（20日）曬的閨蜜照中，則不見謝忻，卻被網友留言酸急著撇清謝忻，對此，小甜甜也無奈嘆：「明明不一樣的事要扯在一起說」。

小甜甜近日在網上分享「蝴蝶姐姐」簡愷樂合照，文中透露願意為對方撐陽傘，昨又曬和簡愷樂、「莎莎」鍾欣愉合照，慶祝13年友誼，並寫下閨蜜的定義「不講好聽話..對你最嚴格的人..因為只有她們才是真的真心希望你好不讓你丟臉的人」。

小甜甜回應網友。（圖／取材自小甜甜Instagram）

小甜甜發文巧合寫下撐傘、閨蜜，不免遭質疑意有所指，小甜甜表示，她無法干涉別人想法「但我以往的每篇文章就是聚會了 然後PO文」，她並寫下「不知道所指是哪一指 小指中指還是無名指」。

小甜甜回應網友。（圖／取材自小甜甜Instagram）

至於網留言「謝忻呢」、「對做錯事的朋友再補上一刀」、「跟其他人就撇清了呢」，小甜甜親回應，自己從沒避諱說愷樂是她生命中的第一名，強調「明明不一樣的事要扯在一起說」，對於網說她撇清謝忻，小甜甜則回：「你認識我？了解我？」並指出「你又不是我們，你怎麼知道我們怎處理」，認為真正的朋友是嚴厲勸告、面對錯誤，而不是愚昧安撫。

(中時電子報)