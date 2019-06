View this post on Instagram

張可昀、簡愷樂、鍾欣愉 加起來等於是 #可愉樂 #可樂愉 #欣可樂 總之就是雖然看不出來但在裡面我可以當最小的小妹✌️ 我們的13年也是我們世界裡的SHE了...現在聚會就是聊過往~當年那個.....真的是很奇妙的一件事情但人生又能有多少個13年呢? 珍惜❤️ 對了閨蜜是什麼? 她們兩個就是半夜都在抓我偷吃蛋黃酥,馬卡龍,叫我站上體重機時時檢視自己,不講好聽話.....對你最嚴格的人.....因為只有她們才是真的真心希望你好不讓你丟臉的人....我愛你們❤️