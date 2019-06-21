台中市政府四機關榮獲政府服務獎，獲獎數全國第一。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

行政院國家發展委員會第二屆「政府服務獎」得獎結果出爐，台中市府在全國177個機關單位競爭中大放異彩，警察局

、消防局、地方稅務局及清水戶政事務所等4個機關，分別榮獲「專案規劃機關類」與「整體服務機關類」獎項，獲獎數全國第一。

台中市府研考會主委曾能汀表示，「政府服務獎」有政府機關為民服務的「奧斯卡獎」美名，每年都對全國中央及地方政府機關單位為民服務績效進行考核，歷經初審及決審兩階段評比，頒發30個得獎機關，中市府今年共有警察局、消防局、地稅局及清水戶政事務所等4個機關得獎(警察局由內政部輔導推薦)，摘金數全國最多，成績亮眼。

台中市府獲獎機關的創新政策，也成為各縣市取經對象，其中包括消防局全國首創《登山活動管理自治條例》，藉由GPS定位輔助系統、山區無線電通訊配置、空拍機、搜救犬

、4G影像傳輸等科技，讓救援單位第一時間知悉登山民眾確切位置，提升山難救援效能。

此外，台中市府地稅局推動「廠保平安服務GO」巡迴服務，建置「中稅AI可比」智能客服，並依新住民需求獨創注音符號版稅務申請書，以及為和平地區量身打造「稅務、監理、社福、民政、地政5合1」服務平台。

值得一提的是，台中市府清水戶政事務所為新住民提供多項服務措施，如友善商店、穆斯林祈禱室、生活適應輔導班

、新設戶籍E把照及新(心)守護愛相隨Line群組等措施，體貼新住民，獲得評審青睞。

「感謝各機關積極參與及努力，成功爭取最高榮譽！」曾能汀說，未來將持續透過健全的輔導參獎機制，激發各機關思考創新服務策略，為民眾提供最貼心的服務。

(中時 )