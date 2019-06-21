長榮空服員 南崁總部前頂豔陽靜坐 09:292019/06/21 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 長榮空服員，南崁總部前頂豔陽持續靜坐。(呂筱蟬攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 長榮空服員，南崁總部前頂豔陽持續靜坐。(呂筱蟬攝) 長榮空服員，南崁總部前頂豔陽持續靜坐。(呂筱蟬攝) 長榮空服員自20日下午4點開始在南崁長榮總部前靜坐罷工，至今已超過17個小時，工會採取輪班方式，早上由另外一班空服員到現場靜坐，工會代表表示，這是一場持久戰、消耗戰，要等到長榮資方出面協調，要等到有好的結果否則不會離開。 21日上午氣溫炎熱，在現場靜坐的空服員，各個撐著洋傘頂著豔陽，仍在現場持續靜坐抗爭傳達訴求。 長榮空服員 南崁總部前頂豔陽靜坐（中天新聞） (中時 ) #靜坐 #長榮 #空服員 #罷工 也許您會感興趣 推薦閱讀 空服員罷工 工會轟長榮協商毫無誠意 15:452019/06/20 生活 旅行公會不滿：強烈譴責突襲式罷工 18:222019/06/20 生活 空服員罷工全文 「盼政府看到勞工與財團資源分配的巨大差異」 19:112019/06/20 生活 空服員工會宣言：讓台灣朝向一個更有尊嚴的時代 19:112019/06/20 生活 長榮空服員 持續南崁總部前靜坐罷工 20:052019/06/20 生活 空服員公會要搭舞台 資方拒絕數度爆衝突 20:292019/06/20 社會 火爆罷工！內勤怒嗆空服員：滾回家當媽寶 20:512019/06/20 生活 長榮空服員靜坐抗爭持續 資方協調中 21:212019/06/20 生活 長榮空服員罷工 將排班靜坐 00:182019/06/21 社會 空服員罷工 長榮客服：空服員應該面對旅客 02:492019/06/21 社會 生活熱門新聞 長榮祭最新殺招！罷工空服員慌了：被擺了一道 - 生活 空服工會玩過火 引爆長榮「公主內戰」 - 生活 - 中時 火爆罷工！內勤怒嗆空服員：滾回家當媽寶 - 生活 空服員罷工爭什麼？ 1張圖看懂這8大訴求 - 生活 長榮空服說罷就罷！最美地勤被罵到臉綠快哭 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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