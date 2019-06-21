長榮空服員，南崁總部前頂豔陽持續靜坐。(呂筱蟬攝)

長榮空服員，南崁總部前頂豔陽持續靜坐。(呂筱蟬攝)

長榮空服員自20日下午4點開始在南崁長榮總部前靜坐罷工，至今已超過17個小時，工會採取輪班方式，早上由另外一班空服員到現場靜坐，工會代表表示，這是一場持久戰、消耗戰，要等到長榮資方出面協調，要等到有好的結果否則不會離開。

21日上午氣溫炎熱，在現場靜坐的空服員，各個撐著洋傘頂著豔陽，仍在現場持續靜坐抗爭傳達訴求。

長榮空服員 南崁總部前頂豔陽靜坐（中天新聞）

(中時 )