南韓仁川日一對小爸媽外出各自玩，把7個月大的女嬰丟在公寓裡，長達6天內無人照顧，女嬰的外公發現孫女躺在紙箱中，已無呼吸心跳，經驗屍，女嬰除了大小腸內沒有任何食物，手腳與頭部都有被狗咬痕跡，懷疑女嬰的真正死因並非餓死。

據當地媒體報導，女嬰的18歲母親，從5月25日晚上就把女兒留在家中，6天才回家，21歲的父親則在此之前就離家玩樂，不知蹤影，更可惡的是，二人5月31日回到家已知女兒身亡，卻仍照常出外玩樂。

警方調查發現，女嬰的媽媽5月25日把女兒與二隻狗哈士奇、馬爾濟斯丟在家裡，經驗屍， 女嬰除了已6天沒有進食，雙手、雙腳與頭部，都有被狗咬過的傷痕，據皮下脂肪量推斷，女嬰的真正死因並非餓死。

警方案發後依虐童致死罪嫌，拘捕這對小爸媽，調查指出，兩人各自出門回家後得知女兒身亡，還把屍體扔入紙箱內，直到外公發現孫女的屍體案情才曝光。

消息一出，網友紛紛留言痛罵「你們只顧玩樂，為什麼還要生」、「糟蹋生命，不配當人」、「心智不成熟真的不要生孩子，那只是多造罪孽而已」、「不成熟的婚姻，導致不懂得相互尊重與包容」。

(中時電子報)