美國之音今天報導，大陸在有爭議的南海西沙群島永興島，部署殲10戰鬥機，也是2017年後大陸主戰飛機再次亮相永興島。媒體因此認為，這是大陸在日本20國集團峰會前宣示對南海主權。

美國有線電視新聞網（CNN）和英國《每日郵報》20日公布了兩張以色列情報公司「國際衛星圖像」（ImageSat International）19日拍攝到的照片，顯示4架殲10戰機並排停在永興島軍用機場上。報導因此指出，這是大陸殲10戰機首次在南大陸海內的島嶼上部署。

報導說，就在1年多以前，大陸空軍派出轟6型遠端轟炸機首次降落在永興島上，執行訓練任務。中共黨媒《環球時報》報導說，大陸的殲11戰機2017年首次部署在永興島上，而且機庫實現恒溫，對抗島上的溼度與高溫。

澳洲格里菲斯大學研究員、前澳洲皇家空軍軍官雷頓對美國有線電視新聞網說，照片顯示，這些殲10戰機是在公開亮相。

雷頓說：「他們希望你注意到它們。不然它們就會停在機庫裡面了」；美國前太平洋司令部聯合情報中心主任舒斯特說，「這是顯示這裡是他們的領土。只要他們希望，可以在任何時候把軍用飛機派到那裡」，「同時表明他們能夠在需要的時候把空中力量投向南海地區」。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院軍事研究員班傑明．何（Benjamin Ho）認為，部署的殲10可能不止4架。他對英國《每日郵報》說，「衛星照片可見4架，可能還有更多的在機庫中」。

他同時指出，這些殲10戰機沒有外掛副油箱，「可能意味著它們計畫在島上停留比正常時間更長的一段時間」，「然而，鑒於海南島就在殲10戰機的作戰航程之內，可能還意味著大陸計畫展開短程或短時間的訓練任務」。

CNN援引亞洲海事透明倡議計畫2017年報告內容說，大陸近年來在南海中北部的西沙群島提升設施建設、部署地對空導彈、修建了20座機庫並更新了兩個港口。

報告說，永興島是大陸方面在南沙群島興建島嶼的樣板。

(中時 )